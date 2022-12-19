Китай ворует технологии при помощи американских компаний: чем ответит Тайвань

Правительство Тайваня заявило на днях о том, что оштрафует производителя iPhone — Foxconn.

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Тайваньский производитель полупроводников Foxconn имеет прямые связи с китайским разработчиком процессоров Tsinghua Unigroup. Это стало причиной наложения санкций и штрафов правительством Тайваня, пишет cnbc.com.

На Тайване уверены, что, несмотря на санкции, Китай продолжает воровать технологии изготовления микросхем, а также действовать полулегально.

Летом этого года стало известно, что Foxconn, компания, изготавливающая iPhone и тесно связанная с Apple, является акционером китайского производителя чипов Tsinghua Unigroup. А недавно Foxconn подала заявку на Тайбэйскую фондовую биржу в связи с тем, что ее дочерняя компания Xingwei (RYH), хочет продать весь свой пакет акций Tsinghua Unigroup. На эту новость тут же отреагировало Минэкономики Тайваня. Чиновники попросили Foxconn объяснить причину таких инвестиций, а также напомнили, что одобрять все иностранные инвестиции должна специальная комиссия. В официальном заявлении Министерства указано, что комиссия действий Foxconn не одобряла. В связи с тем, что инвестиции не были задекларированы заранее, производитель iPhone будет оштрафован "в соответствии с законом", говорится в сообщении ведомства.

Reuters сообщает, что Foxconn не запрашивала одобрения правительства Тайваня до того, как инвестиции были сделаны. По этой причине власти Тайваня считают, что компания нарушила закон, регулирующий отношения Тайваня с Китаем.

Foxconn уверяет, что процесс инвестирования "еще не завершен".

Тайваньский закон гласит, что правительство может запретить инвестиции в Китай "исходя из соображений национальной безопасности и развития промышленности". Нарушители закона могут быть оштрафованы неоднократно.

Ранее мы сообщали о том, что под санкции США попали 36 компаний из КНР. В документе указано, что некоторые из них работают на ВПК Китая, а некоторые помогали РФ красть технологии в обход санкций.