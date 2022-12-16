Компании, которые работают на ВПК Китая и помогают РФ, лишились доступа к технологиям

США внесли в черный список 36 производителей чипов и разработчиков ПО для армии КНР.

Related video

На этой неделе США обновили экспортные правила, ужесточив их для китайских производителей и импортеров. В "черном списке" Белого дома оказались 36 компаний, включая производителей микросхем Yangtze Memory Technologies и Shanghai Micro Electronics Equipment, пишет eurasiareview.com.

Отныне американские компании, американские граждане и резиденты не смогут продавать товары подсанкционным компаниям из КНР без получения специального разрешения.

Издание сообщает, что американских политиков волнует проблема национальной безопасности. Это и стало основной причиной запрета на продажу микроэлектроники, технологий и оборудования для ее производства. В США опасаются, что Китай будет использовать процессоры в интересах ВПК. Также американцы считают, что китайское правительство нарушает права человека, внедряя программы слежения в городах. Третьей причиной стало то, что Россия может получать чипы через Китай и использовать их для оснащения военной техники, которую потом применяет в войне против Украины.

В новом документе говорится, что 21 из 36 фирм, вошедших в черный список, работают над развитием приложений искусственного интеллекта, которые затем будут применяться китайской армией, а остальные 7 компаний имеют прямое отношение к разработкам гиперзвуковых самолетов, гиперзвукового оружия и баллистических ракет, а также программного обеспечения для управления барражирующими боеприпасами, крылатыми ракетами и т.п.

СМИ выделяет из списка Yangtze Memory Technologies (YMTC) и Shanghai Micro Electronics Equipment (SMIC). В материале говорится, что эти компании смогли бы создать базу для независимой индустрии чипов в Китае. Shanghai Micro — ведущий производитель оборудования для литографии, а Yangtze Memory — крупнейший производитель процессоров. Теперь, когда они под санкциями, усилить мощности им будет не так просто, полагают американские политики. Сами Штаты прекратят делать закупки у YMTC, SMIC и ChangXin Memory Technologies.

Ранее мы сообщали о том, что США разворачивают масштабный проект по производству полупроводников на территории своей страны, лишая, таким образом, доступа к чипам и технологиям Россию и Китай.