Компанії, які працюють на ВПК Китаю та допомагають РФ, втратили доступ до технологій

США внесли до чорного списку 36 виробників чипів та розробників ПЗ для армії КНР.

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Цього тижня США оновили експортні правила, посиливши їх для китайських виробників та імпортерів. У "чорному списку" Білого дому опинилися 36 компаній, включаючи виробників мікросхем Yangtze Memory Technologies та Shanghai Micro Electronics Equipment, пише eurasiareview.com.

Відтепер американські компанії, американські громадяни та резиденти не зможуть продавати товари підсанкційним компаніям із КНР без отримання спеціального дозволу.

Видання повідомляє, що американських політиків турбує проблема національної безпеки. Це і стало основною причиною заборони продажу мікроелектроніки, технологій та обладнання для її виробництва. У США побоюються, що Китай використовуватиме процесори на користь ВПК. Також американці вважають, що китайський уряд порушує права людини, запроваджуючи програми стеження у містах. Третьою причиною стало те, що Росія може отримувати чипи через Китай та використовувати їх для оснащення військової техніки, яку потім застосовує у війні проти України.

У новому документі йдеться, що 21 з 36 фірм, що увійшли до чорного списку, працюють над розвитком додатків штучного інтелекту, які потім будуть застосовуватися китайською армією, а решта 7 компаній мають прямий стосунок до розробок гіперзвукових літаків, гіперзвукової зброї та балістичних ракет, а також програмного забезпечення для управління баражуючими боєприпасами, крилатими ракетами і т.п.

ЗМІ виділяє зі списку Yangtze Memory Technologies (YMTC) та Shanghai Micro Electronics Equipment (SMIC). У матеріалі йдеться, що ці компанії змогли б створити базу для незалежної індустрії чипів у Китаї. Shanghai Micro – провідний виробник обладнання для літографії, а Yangtze Memory – найбільший виробник процесорів. Тепер, коли вони під санкціями, посилити потужності їм буде не так просто, вважають американські політики. Самі Штати припинять робити закупки у YMTC, SMIC та ChangXin Memory Technologies.

Раніше ми повідомляли про те, що США розгортають масштабний проєкт з виробництва напівпровідників на території своєї країни, позбавляючи таким чином доступу до чипів і технологій Росію та Китай.