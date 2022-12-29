Провалы и скандалы в сфере диджитал: чем запомнился 2022 год

О причинах банкротства криптовалютной биржи FTX, поисках крипто-мошенницы Ружи Игнатовой, выходках Илона Маска в Twitter — в итоговой статье Фокус.Диджитал.

Related video

Этот год запомнится потрясениями в сфере криптовалют, которая, такое впечатление, трещит по швам и все больше по своей структуре напоминает пирамиду Понци. Но не только криптовалютные неудачи обращают на себя внимание, а и одержимость миллиардеров вроде Маска и Цукерберга захватом контроля над огромным количеством людей. Не слишком ли заигрались они в "вершителей судеб", которые указывают, что кому и о чем писать, и где и когда проводить свой досуг (и не только).

И на "закуску": пару историй о техно-мошенницах, обманувших огромное количество людей на миллиарды долларов, использовав простой, до безобразия, подход — ложь.

Крах криптовалютной биржи FTX

Сэм Бэнкман-Фрид выглядел для многих эдаким "вторым Марком Цукербергом", которому удалось создать нечто новое, цифровое и очень популярное. Концепция его детища, биржи FTX Trading, состояла в том, что она безопасна и регулируется некой технологией "автоматического управления рисками 24/7". Сэм уверял, что каждые 30 секунд алгоритмы проверяют, достаточно ли у вкладчиков реальных денег, чтобы покрывать крипто-игры на бирже. Технология, по задумке разработчика, должна была обеспечить "полную прозрачность" и убедить инвесторов в том, что риски находятся на уровне ноля при покупке и продаже ими токенов, как правило, не имеющих внутренней ценности. Но на деле проект оказался фикцией.

[ + – ] Сэм Бэнкман-Фрид — основатель FTX Trading

Бэнкман-Фрид стал владельцем огромного капитала, много жертвовал на благотворительность, жил на Багамах вместе со всей своей командой и неизменно носил скромные футболки а-ля Цукерберг. Схема ввела Сэма в пантеон богатейших американцев, но в ноябре 2022-го он с треском вылетел оттуда после того, как биржа заявила о банкротстве.

Раскрыли айтишника специалисты CoinDesk, которые поставили под сомнение ликвидность активов дочерней компании — Alameda Research. Они выяснили, что около $6 млрд активов Alameda Research привязаны к токену FTX — FTT (как мы говорили ранее, токены не имеют внутренней ценности). Дальше больше. Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что Alameda Research использовала $10 млрд, принадлежащих ее клиентам, в своих интересах. Такие действия нарушают закон, и Бэнкман-Фрид не мог этого не знать. Инвесторы начали выводить свои деньги с биржи и уже через несколько дней FTX и ее "дочки", Alameda Research и FTX U.S., объявили себя банкротами, а Сэм лишился собственного состояния в $17 млрд. Оказалось, что предприниматель просто брал деньги клиентов и использовал их, как ему заблагорассудится. Позже он был арестован на Багамах и теперь обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Покупка Twitter Илоном Маском

Илон Маск вознамерился приобрести соцсеть Twitter дабы показать всему миру, что такое "свобода слова". Наверное, для демонстрации того, как он отмоет Twitter от цензуры, Маск притащил в головной офис компании керамический умывальник. Затем последовала череда скандалов: массовые увольнения сотрудников, увольнение топ-менеджмента, слив переписки из рабочих чатов, чтобы "обличить" цензоров, "изгонявших" из соцсети одиозного Дональда Трампа и "спасавших" репутацию Хантера Байдена, приглашение Трампа вернуться, объявление о продаже синих галочек верификации, запрет постинга ссылок на другие соцсети, бан аккаунтов неугодных журналистов и ботов, следящих за передвижением его частного самолета и самолетов других миллиардеров, попытка решить серьезные политические вопросы, касающиеся войны России против Украины и, наконец, опрос на тему: "а не уйти ли мне самому из Twitter?".

[ + – ] Илон Маск купил Twitter и теперь не знает, что с ним делать Фото: Flickr

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду следовать результатам этого опроса", — написал Маск 18 декабря. Результат: 57,5% респондентов сказали, что он должен уйти, а 42,5% попросили его остаться. При этом не следует забывать, что акционеры Tesla недовольны тем, как Илон руководит компанией, точнее, тем, что он ею не руководит, а все время не вылезает из Twitter.

Судя по ответному твиту, в ближайшее время Илон Маск никуда уходить не собирается.

[ + – ] "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду следовать результатам этого опроса", — написал Маск

Провал Метавселенной Марка Цукерберга

Забросив разработку нейрошлема и ряд других проектов, Цукерберг сосредоточился на развитии метавселенной Horizon, в связи с чем даже компанию переименовал, дав ей вполне предсказуемое название — Meta. Однако ни многочисленные презентации и публикации, ни привлечение креаторов, ни постоянные тесты и даже заявление об успешных продажах брендам виртуальных земельных участков не сделали проект хоть на йоту популярнее. Славы Facebook он пока не снискал. Может, потому что еще не доработан, так как даже визуально выглядит "не очень", может, потому что на самой ранней его стадии пользователи уже жалуются на отсутствие регуляции поведения аватаров, которые могут запросто подойти к другим авам и "облапать" их, может, потому что у аватаров просто нет ног…

[ + – ] Horizon - проект метавселенной Марка Цукерберга Фото: Meta

Тут можно только гадать, но ясно одно — проект влетел в копеечку, но ни на сантиметр не приблизил Марка к его задумке создать отдельный мир, который сможет поглотить человека полностью, прямо как в фильме "Суррогаты", где жители планеты были полностью погружены в VR в режиме 24/7.

Журналисты экономических изданий подсчитали, что корпорация потеряла из-за метавселенной $100 млрд, выручка Meta снизилась на 4,5% по сравнению с 2021 годом, а акции рухнули на 25% (данные октября 2022 года), сам Марк обеднел на $11 млрд. Но все эти факты его не останавливают, а потому топ-менеджмент всерьез обеспокоен "одержимостью" Цукерберга виртуальной вселенной, на фоне чего появились слухи об его отставке.

Дело Элизабет Холмс из Theranos

Дело, наконец, закрыто. Элизабет Холмс получила срок в 11 лет и 3 месяца и обязательство компенсировать $121 млн за то, что обманула огромное количество людей, пообещав им панацею — устройство способное поставить точный диагноз, проанализировав данные, полученные едва ли не из одной капли крови. Быстро, дешево, качественно. Но так ведь не бывает. Хотя многие поверили. Особенно инвесторы, вложившие в стартап миллионы долларов.

[ + – ] Репортаж о деле Элизабет Холмс, основательницы проекта Theranos

Холмс, в отличие от Бэнкмана-Фрида, переняла имидж Стива Джобса — строгая скромность снаружи и интеллектуальная харизматичность внутри. Она заручилась поддержкой влиятельных людей из окружения своей знатной семьи и убедила сторонних инвесторов в том, что способна создать технологию, которая поможет предупреждать болезни, диагностировав их на ранней стадии, опираясь на 240 различных факторов. Ей было 19 лет, она бросила Стэнфорд, не имела ни малейших навыков в биохимии и медицине, и все же ей верили. В итоге, молодая аферистка получила $400 млн вложений, построила компанию (не без помощи другого афериста — Рамеша "Санни" Балвани), капитализация которой составляла $9 млрд (по состоянию на 2015 год) и стала миллиардером.

Компания была крайне закрытой, что не свойственно для американского бизнеса. И журналисты начали копать под Холмс и Балвани. Вся правда вскрылась, когда журналисты поговорили с недовольными уволенными сотрудниками. Последние убедили своих коллег, работавших на тот момент в Theranos, предоставить СМИ документы доказывающие, что компания подделывает результаты тестов технологии, которая, конечно, не работала так, как заявляла Элизабет. Точнее сказать, она не работала вовсе. Журналистское расследование привело к тому, что Холмс оказалась в тюрьме, равно как и Балвани.

Обрушение токенов Luna и UST

Огромный удар по крипторынку нанес крах проекта Terra, когда стейблкоин UST лишился привязки к доллару, после чего инвесторы начали массово выводить средства, что нанесло удар и по сопряженной с ним Luna. Кто-то успел на этом заработать, но таких людей, среди которых в основном "киты", немного — большинство "креветок" потеряли свои вложения на общую сумму в $42 млрд. В итоге, создатель Terraform Labs, которой принадлежат Luna и TerraUSD, До Квон из Сингапура, скорее всего, попадет в тюрьму — рано или поздно.

[ + – ] Интервью с До Квоном

Рыночная стоимость позволяла UST занимать место в рейтинге топ-10 самых крупных крипто-активов в мире, однако после того, как компания позволила кому-то купить UST на $300 млн, стейблкоин потерял привязку к доллару США, в результате чего его стоимость составила едва ли не ноль центов. Эффект домино не заставил себя долго ждать: следом рухнул токен Luna, потом обанкротилась криптокредиторная компания Celsius, "упал" хедж-фонд Three Arrows Capital.

Binance и Coinbase поспешили исключить токен Luna из листинга, но было уже поздно. Потери инвесторов составили миллиарды долларов. До Квон попытался исправить ситуацию при помощи новой сети, которая распределяла токены LUNA 2.0 среди владельцев Luna и UST. Но это не помогло. Новости о предстоящем аресте До разрушили все его планы — люди начали отказываться от "реинкарнации" Luna и положение разработчика только ухудшилось. А теперь ему не доверяют вовсе, потому что он сбежал в Сербию и заявляет о своей невиновности.

Попытка поймать "криптокоролеву" Ружу Игнатову

В 2022 году режиссер Йохан фон Мирбах совместно с журналистом-расследователем Атанасом Чобановым презентовали документальный фильм о криптомошеннице Руже Игнатовой, которую до сих пор не удалось обнаружить ни одной разведке мира. Фон Мирбах вызвал волну интереса к ее персоне, а ФБР и Европол внесли Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. Говорят, она прячется в Германии, но это не точно…

[ + – ] Криптомошенница Ружа Игнатова успешно скрывается от всех спецслужб мира

Имя Ружи, болгарской предпринимательницы, прогремело на весь мир в 2014 году, когда она объявила о создании "уникальной" системы блокчейн — OneCoin. По ее словам, этот блокчейн был "независимым", то есть не имел никакой привязки к уже всем известной технологии, на базе которой создаются криптовалюты, в том числе Биткоин. Игнатова уверяла, что ее система "Биткоин убьет", — нужно просто довериться OneCoin, и все. И все поверили. История Theranos никого ничему не научила: те же пустые обещания, секретность и закрытость компании, обзвоны клиентов и навязывания им инвестиционных пакетов, яркие презентации (на этот раз не обошлось без дорогих платьев и бриллиантов — Руже были чужды имиджи скромных, но суперумных айтишников. Она брала харизмой, типичной для устроителей финансовых пирамид: "Хочешь быть таким же успешным, как я? Присоединяйся и приведи еще 10 друзей!". Схема стара, как мир, но она работает).

В сухом остатке недовольные инвесторы, так и не получившие ни цента прибыли, обратились в правоохранительные органы и в прессу. Скандал с OneCoin прогремел на весь мир: в филиалах компании проходили обыски, брата и пособника самой Ружи арестовали, а тем временем… криптокоролева просто сбежала. Найти ее до сих пор не может никто. Полагают, что она сделала пластическую операцию, купила новые документы и живет где-то то ли в Греции, то ли в Германии (журналист Джейми Бартлетт именно в этих странах сумел найти следы ее пребывания). Тому, кто выдаст местоположение Игнатовой, ФБР заплатит $100 тыс., а Европол накинет еще сверху скромные 5000 евро.

Важно