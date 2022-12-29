Провали та скандали у сфері діджитал: чим запам'ятався 2022 рік

Про причини банкрутства криптовалютної біржі FTX, пошуки крипто-шахрайки Ружі Ігнатової, витівки Ілона Маска в Twitter — у підсумковій статті Фокус.Діджітал.

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Цей рік запам'ятається потрясіннями у сфері криптовалют, яка, таке враження, тріщить по швах і все більше за своєю структурою нагадує піраміду Понці. Але не тільки криптовалютні невдачі привертають увагу, а й одержимість мільярдерів на кшталт Маска і Цукерберга захопленням контролю над величезною кількістю людей. Чи не надто загралися вони у "вершителів доль", які вказують, що кому і про що писати, та де і коли проводити своє дозвілля (і не тільки).

І на "закуску": пару історій про техно-шахрайок, які обдурили величезну кількість людей на мільярди доларів, використавши простий, до неподобства, підхід — брехню.

Крах криптовалютної біржі FTX

Сем Бенкман-Фрід виглядав для багатьох таким собі "другим Марком Цукербергом", якому вдалося створити щось нове, цифрове і дуже популярне. Концепція його дітища, біржі FTX Trading, полягала в тому, що вона безпечна і регулюється якоюсь технологією "автоматичного управління ризиками 24/7". Сем запевняв, що кожні 30 секунд алгоритми перевіряють, чи достатньо вкладників реальних грошей, щоб покривати крипто-ігри на біржі. Технологія, за задумом розробника, повинна була забезпечити "повну прозорість" і переконати інвесторів у тому, що ризики знаходяться на рівні нуля під час купівлі та продажу ними токенів, які, як правило, не мають внутрішньої цінності. Але насправді проєкт виявився фікцією.

[ + – ] Сем Бенкман-Фрід — засновник FTX Trading

Бенкман-Фрід став власником величезного капіталу, багато жертвував на благодійність, жив на Багамах разом з усією своєю командою та незмінно носив скромні футболки а-ля Цукерберг. Схема ввела Сема в пантеон найбагатших американців, але у листопаді 2022 він із тріском вилетів звідти після того, як біржа заявила про банкрутство.

Розкрили айтішника фахівці CoinDesk, які поставили під сумнів ліквідність активів дочірньої компанії Alameda Research. Вони з'ясували, що близько $6 млрд активів Alameda Research прив'язані до токену FTX-FTT (як ми говорили раніше, токени не мають внутрішньої цінності). Далі більше. Журналісти The Wall Street Journal з'ясували, що Alameda Research використала $10 млрд, що належать її клієнтам, у своїх інтересах. Такі дії порушують закон, і Бенкман-Фрід не міг цього не знати. Інвестори почали виводити свої гроші з біржі і вже через кілька днів FTX та її "дочки", Alameda Research і FTX US, оголосили себе банкрутами, а Сем втратив власний статок у $17 млрд. Виявилося, що підприємець просто брав гроші клієнтів і використав їх, як йому заманеться. Пізніше його заарештували на Багамах і тепер звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей.

Покупка Twitter Ілоном Маском

Ілон Маск планував придбати соцмережу Twitter, щоб показати всьому світу, що таке "свобода слова". Напевно, для демонстрації того, як він відмиє Twitter від цензури, Маск притягнув до головного офісу компанії керамічний умивальник. Потім настала низка скандалів: масові звільнення співробітників, звільнення топменеджменту, злив листування з робочих чатів, щоб "викрити" цензорів, які "виганяли" з соцмережі одіозного Дональда Трампа і "рятували" репутацію Хантера Байдена, запрошення Трампа повернутися, галочки верифікації, заборона постингу посилань на інші соцмережі, бан акаунтів неугодних журналістів та ботів, які стежать за пересуванням його приватного літака та літаків інших мільярдерів, спроба розв'язати серйозні політичні питання, що стосуються війни Росії проти України і, нарешті, опитування на тему: "а не чи піти мені самому із Twitter?".

[ + – ] Ілон Маск купив Twitter і тепер не знає, що з ним робити

"Чи я повинен піти з посади голови Twitter? Я виконаю результати цього опитування", — написав Маск 18 грудня. Результат: 57,5% респондентів сказали, що він має піти, а 42,5% попросили залишитися. Водночас не слід забувати, що акціонери Tesla незадоволені тим, як Ілон керує компанією, точніше тим, що він нею не керує, а весь час не вилазить із Twitter.

Судячи із твіту у відповідь, найближчим часом Ілон Маск нікуди йти не збирається.

[ + – ] "Чи я повинен піти з посади голови Twitter? Я виконаю результати цього опитування", — написав Маск

Провал Метавсесвіту Марка Цукерберга

Закинувши розробку нейрошолома та низку інших проєктів, Цукерберг зосередився на розвитку метавсесвіту Horizon, у зв'язку з чим навіть компанію перейменував, давши їй цілком передбачувану назву Meta. Однак ні численні презентації та публікації, ні залучення креаторів, ні постійні тести і навіть заява про успішний продаж брендам віртуальних земельних ділянок не зробили проєкт хоч на йоту популярнішим. Слави Facebook він поки не здобув. Може, тому що ще не доопрацьований, тому що навіть візуально виглядає "не дуже", може, тому що на ранній його стадії користувачі вже скаржаться на відсутність регуляції поведінки аватарів, які можуть запросто підійти до інших ава і "облапати" їх, може, тому що в аватарів просто немає ніг.

[ + – ] Horizon — проєкт метавсесвіту Марка Цукерберга Фото: Meta

Тут можна тільки гадати, але ясно одне — проєкт влетів у копієчку, але ні на сантиметр не наблизив Марка до його задуму створити окремий світ, який зможе поглинути людину повністю, як у фільмі "Сурогати", де жителі планети були повністю занурені у VR у режимі 24/7.

Журналісти економічних видань підрахували, що корпорація втратила через метавсесвіт $100 млрд, виторг Meta знизився на 4,5% порівняно з 2021 роком, а акції впали на 25% (дані жовтня 2022 року), сам Марк збіднів на $11 млрд. всі ці факти його не зупиняють, а тому топменеджмент серйозно стурбований "одержимістю" Цукерберга віртуальним всесвітом, на тлі чого з'явилися чутки про його відставку.

Справа Елізабет Голмс з Theranos

Справа нарешті закрита. Елізабет Голмс отримала термін 11 років і 3 місяці та зобов'язання компенсувати $121 млн за те, що обдурила величезну кількість людей, пообіцявши їм панацею — пристрій здатний поставити точний діагноз, проаналізувавши дані, отримані чи не з однієї краплі крові. Швидко, дешево, якісно. Але ж так не буває. Хоча багато хто повірив. Особливо інвестори, що вклали у стартап мільйони доларів.

[ + – ] Репортаж про справу Елізабет Голмс, засновниці проєкту Theranos

Голмс, на відміну від Бенкмана-Фріда, перейняла імідж Стіва Джобса — сувора скромність ззовні та інтелектуальна харизматичність усередині. Вона заручилася підтримкою впливових людей з оточення своєї знатної родини та переконала сторонніх інвесторів у тому, що здатна створити технологію, яка допоможе запобігати хворобам, діагностувавши їх на ранній стадії, спираючись на 240 різних факторів. Їй було 19 років, вона покинула Стенфорд, не мала жодних навичок у біохімії та медицині, та все ж їй вірили. У результаті молода аферистка отримала $400 млн вкладень, побудувала компанію (не без допомоги іншого афериста — Рамеша "Санні" Балвані), капіталізація якої становила $9 млрд (станом на 2015 рік) і стала мільярдеркою.

Компанія була вкрай закритою, що не властиво американському бізнесу. І журналісти почали копати під Голмс та Балвані. Вся правда розкрилася, коли журналісти поговорили з незадоволеними звільненими співробітниками. Останні переконали своїх колег, які на той момент працювали в Theranos, надати ЗМІ документи, що доводять, що компанія підробляє результати тестів технології, яка, звичайно, не працювала так, як заявляла Елізабет. Точніше сказати, вона не працювала зовсім. Журналістське розслідування призвело до того, що Голмс опинилася у в'язниці, так само як і Балвані.

Обвалення токенів Luna та UST

Величезний удар по крипторинку завдав краху проєкту Terra, коли стейблкоїн UST втратив прив'язку до долара, після чого інвестори почали масово виводити кошти, що завдало удару і по сполученій з ним Luna. Хтось встиг на цьому заробити, але таких людей, серед яких здебільшого "кити", небагато — більшість "креветок" втратила свої вкладення на загальну суму $42 млрд. Зрештою творець Terraform Labs, якій належать Luna і TerraUSD, Квон із Сінгапуру, найімовірніше, потрапить до в'язниці — рано чи пізно.

[ + – ] Інтерв'ю з До Квоном

Ринкова вартість дозволяла UST займати місце у рейтингу топ 10 найбільших крипто-активів у світі, проте після того, як компанія дозволила комусь купити UST на $300 млн, стейблкоїн втратив прив'язку до долара США, внаслідок чого його вартість становила мало не нуль центів. Ефект доміно не змусив на себе довго чекати: слідом завалився токен Luna, потім збанкрутувала криптокредиторна компанія Celsius, "упав" хедж-фонд Three Arrows Capital.

Binance та Coinbase поспішили виключити токен Luna з лістингу, але було вже пізно. Втрати інвесторів становили мільярди доларів. До Квон спробував виправити ситуацію за допомогою нової мережі, яка розподіляла токени LUNA 2.0 серед власників Luna та UST. Але це не допомогло. Новини про майбутній арешт До зруйнували всі його плани — люди почали відмовлятися від "реінкарнації" Luna і становище розробника лише погіршилося. А тепер йому не довіряють зовсім, бо він втік до Сербії і заявляє про свою невинність.

Спроба зловити "криптокоролеву" Ружу Ігнатову

У 2022 році режисер Йохан фон Мірбах спільно з журналістом-розслідувачем Атанасом Чобановим презентували документальний фільм про криптошахрайку Ружу Ігнатову, яку досі не вдалося виявити жодній розвідці світу. Фон Мірбах викликав хвилю інтересу до її персони, а ФБР і Європол внесли Ігнатову до списку злочинців, які найбільше розшукуються. Кажуть, вона ховається у Німеччині, але це не точно…

[ + – ] Криптошахрайка Ружа Ігнатова успішно ховається від усіх спецслужб світу

Ім'я Ружі, болгарської підприємниці, пролунало на весь світ у 2014 році, коли вона оголосила про створення "унікальної" системи блокчейн — OneCoin. За її словами, цей блокчейн був "незалежним", тобто не мав жодної прив'язки до вже всієї відомої технології, на базі якої створюються криптовалюти, зокрема біткоїн. Ігнатова запевняла, що її система "Біткоїн уб'є", — потрібно просто довіритися OneCoin, і все. І всі повірили. Історія Theranos нікого нічого не навчила: ті ж порожні обіцянки, секретність і закритість компанії, обдзвони клієнтів та нав'язування їм інвестиційних пакетів, яскраві презентації (цього разу не обійшлося без дорогих суконь та діамантів — Ружі були чужі іміджі скромних, але суперрозумних айтішників). Вона брала харизмою, типовою для організаторів фінансових пірамід: "Хочеш бути таким самим успішним, як я? Приєднуйся і приведи ще 10 друзів!". Схема стара, як світ, але вона працює).

У сухому залишку незадоволені інвестори, які так і не отримали ні центу прибутку, звернулися до правоохоронних органів та преси. Скандал із OneCoin прогримів на весь світ: у філіях компанії проходили обшуки, брата та пособника самої Ружі заарештували, а тим часом… криптокоролева просто втекла. Знайти її досі ніхто не може. Вважають, що вона зробила пластичну операцію, купила нові документи і живе десь у Греції чи в Німеччині (журналіст Джеймі Бартлетт саме в цих країнах зумів знайти сліди її перебування). Тому, хто дасть місце розташування Ігнатовій, ФБР заплатить $100 тис., а Європол накине ще зверху скромні 5000 євро.

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