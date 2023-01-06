Тело человека превратили в беспроводную зарядку для гаджетов (фото)

Технология использует человеческое тело как антенну для получения энергии за счет окружающих светодиодов.

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Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте заявили, что они изобрели недорогой инновационный способ сбора ненужной энергии с использованием человеческого тела в качестве антенны, пишет Techexplore.

Энергия от привычных всем светодиодов может быть вторично использована для питания множества портативных устройств.

В концепцию разработки заложен принцип действия VLC – Visible Light Communication. Вместо того, чтобы использовать радиосигналы для беспроводной передачи информации, используется свет от светодиодов, которые могут включаться и выключаться до миллиона раз в секунду.

Самое главное, что светодиоды нас окружают повсеместно: наши жилища, автомобили, уличные фонари и офисы освещаются светодиодными лампочками, которые могут передавать данные. А значит все, что имеет камеру, например, смартфоны или ноутбуки, может быть приемником.

Ученые давно заметили, что светодиодная техника допускают значительную утечку радиочастотной энергии. А значит нужно придумать способ, что бы эту энергию собрать и использовать вторично с пользой.

Команда исследователей университета в Ахмерсте долго экспериментировала с всевозможными вариантами антенны для сбора частот и обнаружила, что эффективность антенны зависит от того, к чему она прикасается.

[ + – ] В качестве антенны для сбора лишней энергии подходит человеческое тело Фото: Скриншот

И тут сработал закон физики о том, что тело человека является отличным проводником и антенной. Вы сами наверняка не раз замечали, что если радиоприемник плохо ловит волну, то прикоснувшись к антенне рукой можно значительно улучшить сигнал.

В общем, после долгих экспериментов с формой и способом крепления команда придумала "Браслет+", обычную спираль из медной проволоки, которую носят как браслет на верхней части предплечья. Конечно, дизайн можно адаптировать для ношения в качестве кольца, ремня, ножного браслета или ожерелья, но именно браслет на предплечье дает нужный баланс сбора энергии и удобства ношения.

Себестоимость браслета составляет каких-то полдоллара и способен собирать микроватт энергии, чего вполне достаточно для подзарядки миниатюрных датчиков мониторинга здоровья. Однако в Массачусетском университете хотят добиться большего и собирать любую доступную энергию, которую впустую рассеивают окружающие нас устройства.

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