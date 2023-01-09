Ученые создали уникальную память для ИИ: хранит данные, но не потребляет энергию

Устройство может распознавать жесты, используя в тысячи раз меньше энергии, чем традиционные аппаратные решения на основе микроконтроллеров.

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Сообщество ученых из университетов Гренобля, Парижа и Сорбонны разработали прототип так называемой байесовской машины с применением мемристоров, сообщает Techexplore. Таким образом, инженеры пытаются разработать альтернативные аппаратные решения, которые могут более эффективно запускать модели искусственного интеллекта и понизить потребление энергии.

За последние несколько десятилетий производительность моделей машинного обучения в различных реальных задачах значительно улучшилась. Однако обучение и реализация большинства этих моделей по-прежнему требует огромных затрат энергии и вычислительной мощности.

Ученые решили создать так называемую "байесовскую машину" (т.е. устройство на основе теоремы Байеса) с использованием мемристоров. Предложенная ими система оказалась значительно более энергоэффективной, чем используемые в настоящее время аппаратные решения.

[ + – ] Изображение "байесовской машины" под оптическим микроскопом Фото: Соцсети

По словам одного из исследователей Дэмиена Керлиоза, высокое потребление энергии происходит из-за разделения функций вычислений и памяти. Искусственный интеллект использует много данных, ему требуется много памяти, доступ к которой требует больших затрат энергии. Другое дело – человеческий мозг. Он гораздо более энергоэффективен, потому что функции памяти расположены как можно ближе к вычислительным функциям, и ученые собираются воспроизвести эту модель.

Мемристоры — это, по сути, электрические компоненты на основе наноустройств, которые ограничивают или регулируют поток электрического тока в цепи, а также заранее регистрируют, сколько энергии прошло в ней. Поскольку они выполняют как вычисления, так и хранение информации, эти устройства могут лучше выполнять задачу обработки информации словно человеческий мозг.

Команда исследователей построила "байесовскую машину" — небольшой искусственный интеллект с мемристорами. Прототип включает 2048 мемристоров на основе оксида гафния и 30 080 кремниевых транзисторов.

[ + – ] Увеличенный блок массива мемристоров "байесовской машины" Фото: Соцсети

Испытав свой прототип ученые обнаружили, что он может распознавать определенные человеческие жесты, используя в тысячи раз меньше энергии, чем традиционные аппаратные решения на основе микроконтроллеров.

В будущем "байесовская машина" на основе мемристоров может помочь повысить энергоэффективность моделей ИИ, а также потенциально вдохновить других ученых на разработку подобных решений, например, в сфере безопасности или медицины.

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