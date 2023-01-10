Пилот дрона чуть не уничтожил редкий самолет в Британии (фото)

Мужчина слишком близко от крыла самолета запустил свой беспилотник. Он ожидает решение суда признав себя виновным.

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Инцидент произошел на Бакстонском карнавале во время мемориального авиапролета в честь битвы за Британию, сообщает полиция Дербишира. В тот день полеты беспилотников были строго запрещены в районе проведения фестиваля.

Но оператор беспилотника нарушил запрет и запустил дрон в опасной близости от раритетного самолета "Харрикейн", за полетом которого наблюдало более 20 тыс. зрителей. Полиция быстро нашла подозреваемого, некоего Марка Бэггули, жителя Бакстона из графства Дербишир. Дрон изъяли, а 49-летнего мужчину арестовали. Он признал себя виновным и должен предстать перед судом в феврале для вынесения приговора.

[ + – ] Истребитель "Харрикейн" чуть не упал из-за дрона Фото: Соцсети

После этого случая Управление гражданской авиации и полиция Дербишира напоминают операторам дронов о необходимости летать безопасно и законно. Ведь их нередкие шалости ставят под угрозу не просто жизни людей, но всю сферу беспилотников.

Полиция отмечает, что дроны способны принести и уже приносят огромную пользу обществу, но могут так же стать и причиной катастроф. Поэтому в Англии все владельцы дронов должны быть зарегистрированы, их компетентность операторов дронов должны быть подтверждена и они обязаны соблюдать предписанные законом правила полетов, управляя ими безопасно и вдали от населенных пунктов и аэродромов.

Ранее Фокус писал о том, что китайские ученые придумали, как заряжать дроны в воздухе: им не нужно будет приземляться.