Дроны на солнечных батареях: идеальные шпионы, до которых не достанет система ПВО

БПЛА на солнечных панелях могут месяцами кружить в небе на высоте 9000 км и следить за врагами, оставаясь неуязвимыми для ПВО.

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Американские военные потратили миллиарды долларов на спутники-шпионы и сверхзвуковые самолеты-разведчики, но теперь они, похоже, отдают предпочтение медленным и легким БПЛА на солнечных батареях, которые вели бы разведку в небе, пишет newscientist.com.

В эпоху, когда SpaceX запускает на орбиту более 3000 спутников, а в планах — еще тысячи, военные полагаются на дроны. Причина в том, что Центральное командование США выявило "пробелы" в способности следить за отдаленными странами вроде КНР и России, пишут журналисты.

Когда-то спутники были неуязвимы для врагов, теперь, как принято считать, у США, Китая и России есть системы, способные вывести их из строя, и это одна из причин, по которой страны ищут альтернативные способы ведения разведки. Хотя противоспутниковое оружие пока не применялось ни одной из названных сторон, говорится в материале.

На конференции, проходившей в октябре 2022 года и посвященной вопросам повышения ситуационной осведомленности, в качестве альтернативы спутникам-шпионам рассматривались беспилотники на солнечных батареях, которые могут, как показали тесты, оставаться в воздухе в течение недель и даже месяцев. Они могут работать в качестве геостационарных спутников, заявляют авторы статьи.

[ + – ] БПЛА с солнечными панелями Airbus Zephyr

Издание напомнило читателям, что в августе 2022 года беспилотный самолетом Zephyr от компании Airbus побил рекорд по продолжительности полета — 75-килограммовый аппарат продержался в воздухе 64 дня. Китай, кстати, испытывал аналогичный аппарат под названием Qimingxing-50.

По мнению ученого Дэна Ломаса из Лондонского университета Брунеля (Великобритания), дроны на солнечных батареях хороши тем, что их можно перемещать, когда и сколько угодно, тогда как спутникам требуется время и планирование для перехода на новую орбиту.

"Эти беспилотники намного оперативнее, чем спутники, тогда когда речь заходит о своевременном реагировании", — прокомментировал он.

СМИ пишет, что возможно в ближайшем будущем военные начнут активное применение БПЛА на солнечных батареях, тем более, что такая программа обошлась бы дешевле любой спутниковой. Например, контракт на исследования и разработки для разработки одной программы "солнечных" дронов был оценен всего в $5 млн, а вот создание спутников-шпионов некогда обошлось государству в миллиарды долларов, утверждается в статье.

Энтони Кинг из Университета Уорвика (Великобритания) говорит, что дроны на солнечных батареях идеальны для наблюдения. По его мнению, системы ПВО хороши только для ударов по объектам, находящимся ниже 9000 км.

"Они могут пребывать в небе "вечно", потому что питаются от солнечной энергии, получая ее беспрепятственно так как на их высоте нет облаков", — пояснил он. "Если у вас есть неуязвимый аппарат, противник ничего не может с ним сделать, даже если увидит его".

Беспилотники на солнечных батареях также лучше подходят для разведки, чем дроны с обычным питанием, которым необходимо регулярно возвращаться на базу для зарядки, сделали вывод журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что беспилотный летательный аппарат, питающийся от солнечной энергии, провел в небе 17 суток кряду.