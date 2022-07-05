Самолет-беспилотник провел в воздухе 17 дней: что известно о Airbus Zephyr S (видео)

По задумке инженеров, устройство должно оставаться в стратосфере в течение нескольких месяцев.

Zephyr S от Airbus, работающий на солнечных батареях, способен летать без посадок более 17-ти дней. О новинке рассказало издание interestingengineering.com.

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Самолет-беспилотник Zephyr S, который также называют "псевдоспутником", взлетел с полигона армии США в Аризоне еще в июне, и до сих пор продолжает находиться в воздухе. БПЛА оснащен специальным ПО для отслеживания полетов в режиме реального времени. Полученные данные могут использоваться военными, логистами, авиаслужбами. Пока идут испытания, данные анализируют военные. Стоит отметить, что аппарат не висит в воздухе, а постоянно перемещается. Так, за это время он побывал над Мексиканским заливом, над Карибским морем, в воздушном пространстве над Белизом (государство в Центральной Америке). На прошлой неделе самолет направился обратно в сторону США.

Представитель офиса APNT/Space CFT, входящего в состав Army Futures Command, сообщил, что последние летные испытания "предназначены для проверки энергоемкости БПЛА, долговечности, эффективности солнечных батарей".

В Airbus уверены, что благодаря своей способности оставаться в стратосфере в течение нескольких месяцев, Zephyr предоставит новые возможности для мониторинга погодных условий, отслеживания лесных пожаров, разливов нефти и прочих стихийных бедствий и техногенных катастроф. "Он обеспечивает постоянное наблюдение, отслеживая изменяющийся экологический ландшафт в мире и сможет обеспечивать связь с самыми удаленными уголками планеты", заявили в компании и выразили надежду, что дрон будет полезен клиентам из государственного и частного секторов.

Размах крыла Zephyr S составляет 25 м, вес — 74 кг, так что для его запуска понадобятся два-три человека. Самолет может достигать высоты в 23 200 м. Ранее он провел в воздухе 26 дней. Теперь инженеры надеются побить этот рекорд.

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