Літак-безпілотник провів у повітрі 17 днів: що відомо про Airbus Zephyr S (відео)

За задумом інженерів, пристрій має залишатися в стратосфері протягом кількох місяців.

Zephyr S від Airbus, який працює на сонячних батареях, здатний літати без посадок понад 17 днів. Про новинку розповіло видання interestingengineering.com.

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Літак-безпілотник Zephyr S, який також називають "псевдосупутником", злетів із полігону армії США в Аризоні ще в червні й досі продовжує перебувати в повітрі. БПЛА оснащений спеціальним програмним забезпеченням для відстеження польотів у режимі реального часу. Отримані дані можуть використовуватись військовими, логістами, авіаслужбами. Поки тривають випробування, дані аналізують військові. Апарат не висить у повітрі, а постійно переміщається. За цей час він побував над Мексиканською затокою, над Карибським морем, у повітряному просторі над Белізом (держава в Центральній Америці). Минулого тижня літак попрямував назад у бік США.

Представник офісу APNT/Space CFT, що входить до складу Army Futures Command, повідомив, що останні льотні випробування "призначені для перевірки енергоємності БПЛА, довговічності, ефективності сонячних батарей".

В Airbus впевнені, що завдяки своїй здатності залишатися в стратосфері протягом кількох місяців Zephyr надасть нові можливості для моніторингу погодних умов, відстеження лісових пожеж, розливів нафти й інших стихійних лих ітехногенних катастроф. "Він забезпечує постійне спостереження, відслідковуючи екологічний ландшафт у світі, що змінюється, і зможе забезпечувати зв'язок із найвіддаленішими куточками планети", — заявили в компанії та висловили сподівання, що дрон буде корисний для клієнтів із державного та приватного секторів.

Розмах крила Zephyr S становить 25 м, вага — 74 кг, так що для його запуску знадобляться дві-три людини. Літак може досягати висоти 23 200 м. Раніше він провів у повітрі 26 днів. Тепер інженери сподіваються побити цей рекорд.

Фокус повідомляв про те, що в РФ намагалися створити аналог "Байрактара", але не змогли через корупцію.