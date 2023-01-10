Зарядка на 65 Вт и хранилище на 1 Тб в одном устройстве: что известно о iXCharger

Гаджет быстро зарядит смартфон, а так же одновременно сделает резервную копию важных данных.

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Компания Vinpower представила портативный зарядный куб iXCharger, который дает возможность автоматического выполнения полного резервного копирования всех сохраненных фотографий и видео с iPhone/iPad, пишет StorageNewsletter. Зарядка выполнена по технологии GaN, что позволило значительно уменьшить ее размер и улучшить энергоэффективность.

Технология GaN – это аббревиатура, которая означает "нитрит галлия". В большинстве зарядок используется кремний в качестве полупроводника. Но производители все чаще заменяют его на нитрит галлия.

Преимущества очевидны: GaN-зарядки можно выпускать на тех же предприятиях, их энергозатраты на 15% ниже кремниевых, нитрит гелиевые зарядные устройства более безопасны, потому что способны выдерживать и проводить более высокое напряжение. А самое главное, такие зарядки содержат меньше конструктивных элементов, за счет чего их размер становится более компактным.

Возвращаясь к iXcharger следует отметить, что этот компактный "кубик" имеет мощность 65 Вт, но самая его главная "фишка" во встроенном хранилище на 1 Тб. Это значит, что пользователю больше не нужно возить с собой в путешествие или иметь дома два отдельных устройства (зарядку и внешний жесткий диск для бекапов).

Конечно, iXCharger совместим не только с продукцией Apple, но и прекрасно работает с устройствами на Android, ноутбуками Windows, электронными книгами и т.д.

Компания Vinpower не новичок на рынке систем хранения данных и имеет более чем 20-летний опыт работы с устройствами для бекапа. Зарядка создана совместно с компанией Phihong, которая уже более 50-ти лет занимается производством источников питания.

К сожалению, сроки и стоимость iXCharger пока остаются не известными.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как создать пауэрбанк для зарядки из старых аккумуляторов.