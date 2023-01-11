ВСУ используют спутники, которые видят сквозь облака, туман и тьму: как это удается

Принцип получения информации у этих устройств такой же, как у летучих мышей.

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Сегодня спутники приносят колоссальный доход не только благодаря обеспечению связи, но и служат важнейшим подспорьем в войне, позволяя видеть сквозь "туман войны". Издание Ineterstingengineering поговорила с Пайамом Баназаде, специалистом NASA, который решил заняться бизнесом на ниве SAR-спутников.

SAR-спутники работают по технологии "радаров с синтезированной апертурой", что позволяет им даже в условиях высокой облачности, тумана, шторма и даже ночью видеть все происходящее на земле. В этом нет никакой магии, просто ученые использовали навык летучих мышей посылать радиоволны в пространство и формировать "картинку" на основе полученной назад информации.

Пайам Баназаде является одним из основателей компании Capella Space, которая на коммерческой основе поставляет высококачественные снимки с радара с синтезированной апертурой (SAR). Компания строит свои собственные спутники, а потом с помощью NASA, SpaceX или RocketLab отправляет их на орбиту.

Обычно заказчиками снимков Capella Space являются государственные или крупные сельхозкомпании, которым требуется помощь в планировании земельных участков и мониторинге критической инфраструктуры.

Но в связи с нападением России на Украину услуги Capella Space потребовались нашим военным для того, чтобы следить за перемещением войск и техники российских оккупантов. И Capella Space активно помогает нашей разведке и предоставляет спутниковые снимки правительству Украины.

[ + – ] Capella собирает данные на границе с Украиной о передвижении российских войск Фото: Capella Space

"Для нас очень важна возможность наблюдать за передвижением российских войск, особенно ночью, когда обычные технологии слепы", — написал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем письме к Capella Space.

[ + – ] Правительство Украины благодарно Capella Space за предоставленные снимки

Операционный партнер одного инвесторов Capella Space Мэтт О'Конелл заявил, что "Все мы очень гордимся работой, которую компания проделала в Украине помогая отслеживать действия России".

Чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на спутниковые снимки с радаров, Capella Space на сегодняшний день привлекла около $240 млн. инвестиций и имея в космосе семь своих спутников собирается запустить их еще больше в этом году.

Ранее Фокус писал, что SpaceX запустила первую партию уникальных спутников Starlink.