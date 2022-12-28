SpaceX запустила первую партию уникальных спутников Starlink (фото, видео)

Теперь SpaceX может выводить спутники на новые орбиты, что еще больше увеличит пропускную способность Starlink.

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В среду, 28 декабря, компания Илона Маска запустила в космос 54 уникальных спутника нового поколения, которые могут раздавать интернет непосредственно на смартфон. Информация об этом появилась на странице SpaceX в Твиттере.

"SpaceX запускает 54 модернизированных интернет-спутника Starlink и совершает посадку ракеты в море в 60-м полете года. Теперь SpaceX может выводить спутники на новые орбиты, что еще больше увеличит пропускную способность сети", — говорится в сообщении.

Ракета Falcon 9 с 54 модернизированными интернет-спутниками Starlink была запущена в атмосферу в 11:34 (по Киеву) с космодрома "Мыс Канаварел" (мыс на атлантическом побережье штата Флорида, США, — ред.).

[ + – ] Falcon 9 доставила 54 интернет-спутника на орбиту Фото: SpaceX

Ракета-носитель, которая доставляла интернет-спутники на орбиту, ранее выполнила пять миссий Starlink, запустила два американских спутника GPS, коммерческий спутник Nilesat 301 и доставила два разных экипажа частных астронавтов в миссии Inspiration4 и Ax-1.

По словам менеджера по производству и проектированию SpaceX, новое поколение спутников добавит еще больше пропускной способности сети и позволит привлечь больше клиентов и обеспечить более быстрое обслуживание, особенно в областях, в которых в настоящее время превышено количество подписок.

Также в компании дополнили, что Starlink второго поколения будет превышать по мощности все 3 300 спутников Starlink, которые сейчас работают на орбите.

Напомним, в декабре 2022 года Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще 10 тыс. терминалов Starlink. По словам министра цифровой трансформации, оплатить работу Starlink согласились правительства нескольких стран ЕС.

А в начале декабря стало известно, что SpaceX создала защищенный вариант Starlink для госструктур. Starlink уже обеспечивает сквозное шифрование пользовательских данных, однако Starshield получит "дополнительные высоконадежные криптографические возможности" для безопасной обработки и пересылки секретных данных между правительственными структурами.