SpaceX запустила першу партію унікальних супутників Starlink (фото, відео)

Тепер SpaceX може виводити супутники на нові орбіти, що ще більше збільшить пропускну здатність Starlink.

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У середу, 28 грудня, компанія Ілона Маска запустила в космос 54 унікальні супутники нового покоління, які можуть роздавати інтернет безпосередньо на смартфон. Інформація про це з'явилася на сторінці SpaceX у твіттері.

"SpaceX запускає 54 модернізовані інтернет-супутники Starlink і здійснює посадку ракети в море в 60-му польоті року. Тепер SpaceX може виводити супутники на нові орбіти, що ще більше збільшить пропускну спроможність мережі", — йдеться в повідомленні.

Ракету Falcon 9 із 54 модернізованими інтернет-супутниками Starlink було запущено в атмосферу об 11:34 (по Києву) з космодрому "Мис Канаварел" (мис на атлантичному узбережжі штату Флорида, США, — ред.).

[ + – ] Falcon 9 доставила 54 інтернет-супутники на орбіту Фото: Starship

Ракета-носій, яка доставляла інтернет-супутники на орбіту, раніше виконала п'ять місій Starlink, запустила два американські супутники GPS, комерційний супутник Nilesat 301 і доставила два різні екіпажі приватних астронавтів у місії Inspiration4 і Ax-1.

За словами менеджера з виробництва та проєктування SpaceX, нове покоління супутників додасть ще більше пропускної спроможності мережі й дозволить залучити більше клієнтів і забезпечити швидше обслуговування, особливо в областях, у яких наразі перевищено кількість підписок.

Також у компанії доповнили, що Starlink другого покоління перевищуватиме за потужністю всі 3300 супутників Starlink, які зараз працюють на орбіті.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Україна домовилася з Ілоном Маском про постачання ще 10 тис. терміналів Starlink. За словами міністра цифрової трансформації, сплатити роботу Starlink погодилися уряди кількох країн ЄС.

На початку грудня стало відомо, що SpaceX створила захищений варіант Starlink для держструктур. Starlink уже забезпечує наскрізне шифрування даних користувача, проте Starshield отримає "додаткові високонадійні криптографічні можливості" для безпечної обробки та пересилання секретних даних між урядовими структурами.