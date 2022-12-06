SpaceX створила захищений варіант Starlink для держструктур: супутники-шпигуни і не тільки

У межах проєкту Starshield компанія Ілона Маска надасть урядам власні супутники та встановить обладнання для зв'язку на чужі.

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Американська компанія SpaceX, заснована мільярдером Ілоном Маском, на базі супутникового інтернету Starlink запускає новий сервіс Starshield, який пропонує захищений зв'язок для державних установ. Подробиці описані на офіційному сайті.

Starlink уже забезпечує наскрізне шифрування даних користувача, проте Starshield отримає "додаткові високонадійні криптографічні можливості" для безпечної обробки та пересилання секретних даних між урядовими структурами. SpaceX пише, що вже співпрацює з Міністерством оборони США й іншими державними відомствами.

Starshield пропонує три основні сфери застосування:

спостереження за Землею з космосу — супутники з встановленими на них датчиками збирають дані, обробляють їх та відправляють користувачеві;

комунікації — обладнання забезпечить надійний і захищений зв'язок між клієнтами;

розміщення корисного навантаження — супутники виводитимуть на орбіту різне обладнання.

Для нового проєкту SpaceX запустить додаткові супутники, які на замовлення клієнтів можуть оснащуватися різним обладнанням (корисним навантаженням). Крім того, компанія планує встановлювати свої міжсупутникові лазерні передавачі на супутники партнерів — після виходу на орбіту вони будуть додані до мережі Starshield.

Як припускає видання Extreme Tech, Starshield дозволить запускати "супутники-шпигуни". Великою підмогою для SpaceX стануть ракети Falcon 9, сертифіковані для перевезення секретних корисних вантажів для уряду США. Крім Вашингтона компанія може запропонувати Starshield й іншим країнам, хоча більшість її технологій підпадає під дію Правил міжнародної торгівлі зброєю (ITAR), системи регулювання США, яка обмежує експорт оборонних і військових технологій. Так, SpaceX не зможе запропонувати Starshield країнам, ворожим до США, наприклад, Росії та Китаю.

Раніше писали про підвищення тарифів на послуги Starlink в Україні. Через проблеми з мобільними мережами вартість супутникового інтернету від SpaceX зросла майже вдвічі.