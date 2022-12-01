Ціни на Starlink в Україні майже подвоїлися через проблеми з мобільними мережами, — FT

Журналісти пишуть, що під час переговорів SpaceX із Міністерством оборони США у жовтні компанія попросила Вашингтон платити 4500 доларів на місяць за кожен термінал для України.

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Вартість станції зв'язку Starlink в Україні зросла. Так, ціни піднялися до 700 доларів, хоча раніше складалися лише 385 доларів. Про це пише видання Financial Times із посиланням на заяви користувачів з України.

Видання пише, що зросте також щомісячна передплата. На момент Дня Незалежності України вартість передплати становила близько 60 доларів на місяць, проте тепер вона зросла до 75 доларів на місяць.

Повідомляється, що ціни на Starlink також зросли у Польщі. Там станціями також користуються багато українців. Хоча для інших країн Східної Європи вартість не змінювалася.

За словами журналістів, голова компанії SpaceX Ілон Маск не відповів на запит видання про коментар.

У матеріалі сказано, що поки що неясно, чи змінилися ціни для уряду України. Однак, як розповіло журналістам джерело, під час переговорів SpaceX із Міністерством оборони США у жовтні компанія попросила Вашингтон платити 4500 доларів на місяць за кожен термінал для України.

При цьому, як повідомляється, у Пентагоні не стали поширюватись про подробиці переговорів, проте зазначили, що супутниковий зв'язок – найважливіший засіб на полі бою.

Що таке Starlink?

Starlink – це глобальна супутникова система від компанії Ілона Маска SpaceX. Компанія запустила до космосу 3556 супутників системи Starlink. Вони підключаються до терміналів користувача на Землі. Термінали можна встановлювати скрізь, де можуть бачити супутники на орбіті. Система призначена для надання доступу до Інтернету там, де це проблематично зробити за допомогою звичайних засобів.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Ілона Маска подала до суду на українських айтішників. За словами засновника української IT-компанії Сергія Дулицького, представники SpaceX ще у 2021 році зв'язалися з ним та вимагали відмовитися від бренду.

Також нагадаємо, що Федоров раніше заявляв, що Польща передала Україні ще 1570 терміналів супутникового інтернету Starlink. Системи Starlink вирушать на звільнені території, де часто бувають проблеми зі зв'язком.