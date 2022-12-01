Цены на Starlink в Украине почти удвоились из-за проблем с мобильными сетями, — FT

Журналисты пишут, что во время переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины.

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Стоимость на станции связи Starlink в Украине выросли. Так, цены поднялись до 700 долларов, хотя ранее составлялись всего 385 долларов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявления пользователей из Украины.

Издание пишет, что вырастет также ежемесячная подписка. На момент Дня Независимости Украины стоимость подписки составила около 60 долларов в месяц, однако теперь она выросла до 75 долларов в месяц.

Сообщается, что цены на Starlink также выросли в Польше. Там станциями также пользуются многие украинцы. Хотя для других стран Восточной Европы стоимость не менялась.

По словам журналистов, глава компании SpaceX Илон Маск не ответил на запрос издания о комментарии.

В материале сказано, что пока неясно, изменились ли цены для правительства Украины. Однако, как рассказал журналистам источник, во время переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины.

При этом, как сообщается, в Пентагоне не стали распространяться о подробностях переговоров, однако отметили, что спутниковая связь – важнейшее средство на поле боя.

Что такое Starlink?

Starlink – это глобальная спутниковая система от компании Илона Маска SpaceX. Компания запустила в космос 3556 спутников системы Starlink. Они подключаются к пользовательским терминалам на Земле. Терминалы можно устанавливать везде, где они могут видеть спутники на орбите. Система создана для предоставления доступа к Интернету там, где это проблематично сделать при помощи обычных средств.

Ранее Фокус сообщал, что компания Илона Маска подала в суд на украинских айтишников. По словам основателя украинской IT-компани Сергея Дулицкого, представители SpaceX еще в 2021 году связались с ним и потребовали отказаться от бренда.

Также напомним, что Федоров ранее заявлял, что Польша передала Украине еще 1570 терминалов спутникового интернета Starlink. Системы Starlink отправятся на освобожденные территории, где часто бывают проблемы со связью.