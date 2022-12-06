SpaceX создала защищенный вариант Starlink для госструктур: спутники-шпионы и не только

В рамках проекта Starshield компания Илона Маска предоставит правительствам собственные спутники и установит оборудование для связи на чужие.

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Американская компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, на базе cпутникового Интернета Starlink запускает новый cервис Starshield, который предлагает защищенную связь для государственных учреждений. Подробности описаны на официально сайте.

Starlink уже обеспечивает сквозное шифрование пользовательских данных, однако Starshield получит "дополнительные высоконадежные криптографические возможности" для безопасной обработки и пересылки секретных данных между правительственными структурами. SpaceX пишет, что уже сотрудничает с Министерством обороны США и другими государственными ведомствами.

Starshield предлагает три главные области применения:

Наблюдение за Землей из космоса — спутники с установленными на них датчиками собирают данные, обрабатывают их и отправляют пользователю;

Коммуникации — оборудование обеспечит надежную и защищенную связь между клиентами;

Размещение полезной нагрузки — спутники будут выводить на орбиту различное оборудование.

Для нового проекта SpaceX запустит дополнительные спутники, которые по заказу клиентов могут оснащаться различным оборудованием (полезной нагрузкой). Кроме того, компания планирует устанавливать свои межспутниковые лазерные передатчики на спутники партнеров — после выхода на орбиту они будут включены в сеть Starshield.

Как предполагает издание Extreme Tech, Starshield позволит запускать "спутники-шпионы". Большим подспорьем для SpaceX станут ракеты Falcon 9, которые сертифицированы для перевозки секретных полезных грузов для правительства США. Кроме Вашингтона, компания может предложить Starshield и другим странам, хотя большинство ее технологий подпадает под действие Правил международной торговли оружием (ITAR), системы регулирования США, которая ограничивает экспорт оборонных и военных технологий. Таким образом, SpaceX, не сможет предложить Starshield странам, враждебным к США, например, России и Китаю.

Ранее писали о повышении тарифов на услуги Starlink в Украине. Из-за проблем с мобильными сетями стоимость спутникового Интернета от SpaceX выросла почти вдвое.