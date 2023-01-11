Владельцы криптовалют потеряли $3,5 млрд из-за хакеров: как это случилось

Основными жертвами киберпреступников в 2022 году стали криптобиржи и блокчейн-мосты.

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Торговля и обмен криптовалют зиждятся на технологии блокчейн – децентрализованной сети, которая имеет высокую защиту от взлома. Но в любой защите есть свои изъяны и, как пишет в своем исследовании сервис AtlasVPN, хакерам удалось найти лазейки, что позволило украсть более $3,5 млрд только за прошлый год.

Конечно, как и любая компания по кибербезопасности, AtlasVPN с помощью таких исследований старается напугать пользователей и мотивировать их стать своими клиентами. Однако, откинув маркетинговую шелуху важно вникнуть в суть проблемы.

Итак, по данным Slowmist Hacked, которая собирает информацию о раскрытых атаках на блокчейн-проекты, в прошлом году самыми успешными операциями хакеров стали атаки на блокчейн-мосты и экосистему Binance Smart Chain (BSC). Киберпреступникам удалось совершить 92 взлома и мошенничества, что принесло в их "копилку" более $2 млрд. Блокчейн-мосты позволили хакерам нажиться еще на $1,2 млрд.

[ + – ] Самые популярные сегменты и проекты криптовалют, атакованные хакерами в 2022 году Фото: Slowmist

Блокчейн-мосты являются важнейшим механизмом, который позволяет передавать активы или данные между различными блокчейн-сетями. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что именно блокчейн-мосты стали новой категорией, на которую все чаще обращают внимание хакеры. Например, блокчейн-мост Ronin Network подвергся крупнейшему взлому года, когда злоумышленники похитили через него $610 млн.

Экосистема Ethereum не сильно отстает: 49 событий привели к потерям более $500 млн. в криптовалюте. Экосистема Solana подвергалась атакам 12 раз и "похудела" на $196 млн. Более того, было зафиксировано 57 взломов и мошенничества в пространстве NFT, что привело к убыткам почти на $90 млн.

[ + – ] Поквартальные атаки хакеров на сегменты и проекты криптовалют Фото: Slowmist

Эксперты говорят, что по сравнению с 2021 годом количество атак на блокчейны и криптобиржи возросло на 27%, и эта цифра будет расти в этом году. Использование технологий блокчейн становится все популярнее, а значит в среде хакеров будет расти и поиск методов взлома.

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