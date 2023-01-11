Первый в мире поезд на водороде запустили в Китае: что о нем известно (видео)

Поезд имеет запас хода в 600 км и развивает скорость 160 км/ч.

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В Китае уже сегодня можно прокатиться на поезде будущего – водородном скоростном экспрессе, пишет издание FuelCellsWorks.

Первый в мире поезд на водороде стал результатом совместной работы CRRC Changchun и Chengdu Railway Group. Он сошел с конвейера Синьцзине, провинции Чэнду. Локомотив состоит из четырех блоков способных разгонять состав до 160 км/ч. Встроенная система подачи водородного топлива обеспечивает дальность хода в 600 км. на одной зарядке.

[ + – ] Поезд оборудован множеством автономных систем, чтобы подстраховать машинистов Фото: Соцсети

Поезд использует комбинацию водородных топливных элементов и суперконденсаторов в качестве источника энергии, заменяя традиционную контактную сеть. Энергия вырабатывается за счет электрохимической реакции водорода и кислорода в топливном элементе с образованием только воды в качестве побочного продукта и без выделения азота или серы.

[ + – ] Поезд способен одновремнно перевозить 1 500 пассажиров Фото: Соцсети

Новый локомотив способен перевозить одновременно до 1 500 пассажиров, и оснащен интеллектуальными функциями управления, такими как автопилот, роботизированный запуск и остановка, а также самостоятельный возврат в депо. Конечно, такой сложный механизм оборудован множеством интеллектуальных систем мониторинга и датчиков. Поддерживается постоянная связь поезда с диспетчерами с помощью стандарта 5G, чтобы они могли в режиме реального времени отслеживать рабочее состояние локомотива и предупреждать поломки в пути.

[ + – ] Обслуживание водородных элементов поезда Фото: Соцсети

Запуск водородного поезда на постоянные маршруты следования должно подстегнуть сферу разработки других видов общественного транспорта, которые могут использовать водород в качестве "зеленого" топлива. Это, в свою очередь, повысит интерес инвесторов к проектам водородной энергетики.

[ + – ] Запуск в Китае первого водородного поезда

Ранее Фокус писал о водородных дронах, способных преодолевать огромные расстояния.