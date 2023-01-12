Китай остался не у дел: теперь солнечные панели будут производить в другом месте

Чтобы избавиться от зависимости от китайской продукции, в США построят завод по производству солнечных батарей за $2,5 млрд.

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Корейская компания Hanwha Qcells готова выделить $2,5 млрд на строительство крупного производственного комплекса в штате Джорджия (США). Завод будет производить критически важные компоненты для солнечных батарей и собирать их. Таким образом, Hanwha Qcells перенесет цепочки поставок из Китая в США, пишет nytimes.com.

Hanwha Qcells воспользуется налоговыми льготами, введенными Законом о снижении инфляции, который президент Джо Байден подписал прошлым летом. Новый производственный комплекс создаст 2500 рабочих мест в Картерсвилле и на уже существующем заводе в Далтоне (штат Джорджия). Ожидается, что производство на новом заводе начнется в 2024 году.

В соответствии с законодательством, предприятия получат налоговый кредит на каждом этапе цепочки поставок. Закон предусматривает налоговые льготы на производство солнечных панелей, ветряных турбин, аккумуляторов и переработки критически важных полезных ископаемых. Сумма льгот составит $30 млрд. Закон также предлагает инвестиционный налоговый кредит компаниям, которые строят заводы по производству электромобилей, ветряных турбин и солнечных батарей.

Такие шаги были предприняты Белым домом, чтобы уменьшить зависимость от Китая, который доминирует в цепочке поставок важнейшего сырья и компонентов для аккумуляторов и солнечных батарей.

Проект Qcells и другие ему подобные могут снизить зависимость США от импорта, но произойдет это не быстро, говорится в материале. Китай и другие азиатские страны имеют огромное преимущество в сборке панелей и производстве деталей, из которых они состоят. Правительства этих стран тоже используют субсидии и другие тактики, чтобы помочь отечественным производителям.

В последние месяцы несколько других компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, объявили о развертывании новых производственных предприятиях в США, в том числе CubicPV, стартап, поддерживаемый Биллом Гейтсом, который планирует начать производство компонентов солнечных панелей в 2025 году. Другая компания, First Solar, заявила в августе 2022-го, что построит свой четвертый завод по производству панелей в США. First Solar планирует инвестировать $1,2 млрд в расширение своей деятельности и создание 1000 рабочих мест.

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