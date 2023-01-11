"Цифровые" бойлеры используют тепло серверов для получения энергии: как они работают

Французский стартап Qarnot привлек €35 млн инвестиций.

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Стартап по производству "цифровых бойлеров" Qarnot (Франция) объявил о закрытии раунда финансирования на сумму €35 млн, пишет DCD. Это позволит компании нанять еще 50 сотрудников, которые внесут свой вклад в разработку инновационной технологии, позволяющий использовать лишнее тепло от серверов во благо.

Компания Qarnot работает на рынке с 2010 года, предлагая особые "цифровые" бойлеры, получающие энергию из тепла, которые выделяют серверы ЦОДов (центров обработки данных). Обычно эта энергия просто рассеивается в окружающей среде, и для владельцев серверов высокая температура в помещениях ЦОД является большой проблемой.

[ + – ] Qarnot QBx не даст зря пропасть энергии, выделяемой серверами Фото: Соцсети

Qarnot занимается тем, что не позволяет пропадать энергии зря. Компания, благодаря своим устройствам, избавляет серверные от высоких температур. А полученное тепло продает потребителям. Qarnot не только обогревает жилые помещения, но и стремится закрепиться в сегменте обогрева больших коммерческих зданий.

[ + – ] Qarnot QBx позволяет продавать излишки тепла потребителям Фото: Соцсети

В компании заявляют, что уже установили более 100 единиц своего цифрового котельного оборудования QBx на 25-ти площадках во Франции и Финляндии. Компания также намерена установить свои бойлеры QBx в других странах Европы. Они позволят нагревать воду до температуры выше 60°C.

[ + – ] Презентация возможностей Qarnot QBx

"Мы стремимся доказать, что высокие технологии могут сочетаться с заботой об окружающей среде и цифровым суверенитетом", заявил журналистам Пол Бенуа, генеральный директор и соучредитель Qarnot.

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