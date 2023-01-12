"Водяная" батарея для электромобилей не боится влаги и заряжается всего за 3 минуты

Ученые заменили органический электролит на соленую воду, с целью создать более безопасный и эффективный аккумулятор.

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Электромобили, залитые соленой водой во время ураганов и других природных катаклизмов, подвержены риску возникновения пожара, т.к. может разъесть аккумулятор и вызывать короткое замыкание, пишет InceptiveMind. Но ученые из Университета Центральной Флориды разработали технологию, которая может предотвращать возгорания электромобилей и сократить время зарядки аккумулятора до трех минут.

Сейчас электрокары в основном оборудованы литий-ионными батареями с органическим электролитом в своем составе. Однако такие электролиты слишком летучи и могут легко воспламениться из-за перезарядки, перегрева и разъедания водой корпуса аккумуляторов.

Ученые создали так называемую "водяную" батарею – заменили органический электролит на соленую воду, с целью создать более безопасный и эффективный аккумулятор.

Эта не первая попытка использования соленой воды в качестве электролита, но предыдущие концепты страдали низким выходом энергии, медленным временем зарядки, плохой стабильностью и коррозией. Калифорнийцам удалось улучшить технологию, используя встречающиеся в природе ионы металлов, содержащиеся в соленой воде, такие как натрий, калий, кальций и магний, для создания батареи с двойным катионом, которая вмещает больше энергии. Это позволило им преодолеть медлительность предыдущих конструкций однокатионных аккумуляторов на водной основе. К тому же, ученым удалось достичь главного – возможности практически молниеносно заряжать подобную батарею (всего за 3 минуты).

Исследователи разработали трехмерный цинково-медный анод, содержащий тонкий защитный слой из оксида цинка сверху, чтобы решить проблемы с нестабильностью, ростом дендритов и коррозией. Новая трехмерная наноструктурированная поверхность медно-цинкового сплава позволяет исследователям точно контролировать электрохимические реакции, тем самым повышая стабильность батареи и способность к быстрой зарядке.

[ + – ] Ученые разработали трехмерный цинково-медный анод, содержащий тонкий защитный слой из оксида цинка Фото: Соцсети

Калифорнийские исследователи работают сейчас над опытным образцом и уверены, что их разработка не только перевернет индустрию электротранспорта, но и послужит отличной мотивацией для использования электромобилей во всем мире в качестве самого экологичного транспорта.

Ранее Фокус сообщал, что ученые придумали, как делать более легкие и компактные литиевые батареи для гаджетов.