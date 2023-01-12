"Водяна" батарея для електромобілів не боїться вологи і заряджається лише за 3 хвилини

Учені замінили органічний електроліт на солону воду, щоб створити більш безпечний та ефективний акумулятор.

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Електромобілі, залиті солоною водою під час ураганів та інших природних катаклізмів, схильні до ризику виникнення пожежі, оскільки може роз'їсти акумулятор і викликати коротке замикання, пише InceptiveMind. Але вчені з Університету Центральної Флориди розробили технологію, яка може запобігати загорянню електромобілів і скоротити час заряджання акумулятора до трьох хвилин.

Наразі електрокари переважно обладнані літій-іонними батареями з органічним електролітом у своєму складі. Однак такі електроліти занадто леткі та можуть легко спалахнути через перезаряджання, перегрівання і роз'їдання водою корпусу акумуляторів.

Учені створили так звану "водяну" батарею — замінили органічний електроліт на солону воду, щоб створити більш безпечний та ефективний акумулятор.

Це не перша спроба використання солоної води як електроліта, але попередні концепти страждали низьким виходом енергії, повільним часом зарядки, поганою стабільністю і корозією. Каліфорнійцям вдалося покращити технологію, використовуючи іони металів, що трапляються в природі, які містяться в солоній воді, такі як натрій, калій, кальцій і магній, для створення батареї з подвійним катіоном, яка вміщує більше енергії. Це дозволило їм подолати повільність попередніх конструкцій акумуляторів на водній основі. До того ж, ученим вдалося досягти головного — можливості практично блискавично заряджати подібну батарею (за 3 хвилини).

Дослідники розробили тривимірний цинково-мідний анод, що містить тонкий захисний шар з оксиду цинку зверху, щоб вирішити проблеми з нестабільністю, зростанням дендритів і корозією. Нова тривимірна наноструктурована поверхня мідно-цинкового сплаву дозволяє дослідникам точно контролювати електрохімічні реакції, тим самим підвищуючи стабільність батареї та здатність до швидкого заряджання.

[ + – ] Учені розробили тривимірний цинково-мідний анод, що містить тонкий захисний шар з оксиду цинку Фото: Соцмережi

Каліфорнійські дослідники працюють зараз над досвідченим зразком і впевнені, що їх розробка не тільки переверне індустрію електротранспорту, а й буде чудовою мотивацією для використання електромобілів у всьому світі як екологічного транспорту.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені вигадали, як робити легші та компактніші літієві батареї для гаджетів.