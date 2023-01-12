Оператор Vodafone запустил сервис отслеживания членов семьи: как это поможет украинцам

Услуга пока что бесплатная и позволяет отследить пятерых выбранных абонентов.

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Оператор мобильной связи Vodafon Украина объявил о начале работы услуги геопоиска, которая позволяет отследить местонахождение пяти выбранных контактов. Конечно, пользователи должны самостоятельно разрешить подобное действие в приложении My Vodafon после того, как вы пришлете им соответствующий запрос.

Важная деталь: оператор использует для мониторинга местонахождения не интернет, а данные вышек связи о местонахождении абонента. Это значит, что точность местоположения сильно страдает, но, с другой стороны, если у вашего близкого человека нет доступа к мобильному интернету из-за блэкаута или отсутствия денег на счету, то вы все равно будете знать, где он находится и не волноваться зря.

Еще одна "фишка" услуги в том, что она позволяет видеть расположение члена семьи, даже если вы покинули территорию страны. Главное, что бы ваш близкий был в это время в Украине.

Активировать пока что бесплатную (до 25.02.2023) услугу геолокации можно с помощью приложения My Vodafone. Выбранным вами контактам придет СМС-ка с предложением подтвердить разрешение для отслеживания их телефонов. Как только они его дадут, вы увидите месторасположение выбранного вами человека на виртуальной карте в приложении, нажав в адресной книге на его имя.

[ + – ] Активировать услуг отслеживания нужных абонентов можно через приложение My Vodafone Фото: Vodafone Украина

Кстати, беспокоясь о приватности оператор принудительно требует ежемесячного разрешения об отслеживании высылая соответствующий СМС. Кроме того, в целях приватности компания специально "ухудшит" результат геопоиска до трех километров.

Vodafone Украина начал тестирование этой услуги еще в прошлом году среди пяти тысяч абонентов. По данным компании, чаще всего запросы на отслеживание геолокации отправляли клиенты из Днепропетровской, Харьковской области и города Киева. Пользователи чаще всего искали детей, родителей или близких на временно оккупированных территориях.

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