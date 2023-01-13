Китай и Россия не смогут лишить Европу доступа к важным компонентам для электрони

В Швеции нашли огромные запасы материалов для производства солнечных батарей, ветряных турбин и гаджетов.

Related video

Крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в истории Европы обнаружено в Швеции, пишет New Atlas. На месторождении Пер Гейер в Лапландии содержится только по предварительным оценкам более миллиона тонн запасов различных элементов критически важных для производства современных устройств.

До этого момента в этом сегменте лидировал Китай, который является "житницей редкоземельных элементов", добывающий 61% всех мировых запасов. От него сильно отстают США, которые добывают и производят 15% материалов для производства электроники и ее компонентов.

[ + – ] Крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в истории Европы обнаружено в Швеции Фото: Соцсети

Геологи обращают внимание на 17 важнейших "редкоземов", без которых нельзя обойтись в современном высокотехнологичном мире. Основной из них – неодим, который в сплаве с бором и железом образует сильнейшие в мире постоянные магниты. Эти магниты пользуются большим спросом, поскольку мир отходит от ископаемого топлива, а неодим широко используются в электродвигателях.

Неодим и другие редкоземельные элементы необходимы для целого ряда технических продуктов, включая смартфоны, солнечные батареи, ветряные турбины и мониторы, и это лишь некоторые из них. Каждая батарея электромобиля использует около килограмма редкоземельных элементов, а каждая ветряная турбина использует около 600 кг. Кстати, вы легко можете найти неодимовый магнитик даже в такой мелочи, как самые дешевые наушники-затычки из Китая.

Кроме того, рядом с Пер Гейер на руднике Курина нашли и огромные запасы железной руды, побочным элементом переработки которой является фосфор. Он необходим не только для электроники, но и для различных сельскохозяйственных удобрений. Лидером по добыче фосфора является Россия, которая использует его поставки в Европу в качестве своего рычага давления.

[ + – ] Рядом с Пер Гейер обнаружены запасы для производства фосфора и фтора Фото: Соцсети

Шведская геодобывающая компания LKAB уже в 2027 году планирует запустить добычу фосфора и фтора на основе уже существующего там производства. А вот с добычей других элементов все не так гладко, отмечают в компании. Получение всех соответствующих разрешений и прохождение всех экспертиз может занять до 15 лет.

В LKAB хотят приложить все усилия, чтобы ускорить процесс в связи с геополитической обстановкой и учитывая то, что редкоземельные материалы критически необходимы для внедрения программ "зеленой энергетики", в том числе для производства электромобилей.

Ранее Фокус писал, что ученые смогли улучшить аккумуляторы электромобилей за счет кремния.