Китай і Росія не зможуть позбавити Європу доступу до важливих компонентів для електроніки

У Швеції знайшли величезні запаси матеріалів для сонячних батарей, вітряних турбін і гаджетів.

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Найбільше родовище рідкісноземельних елементів в історії Європи виявлено у Швеції,пише New Atlas. На родовищі Пер Геєр у Лапландії міститься, лише за попередніми оцінками, понад мільйон тонн запасів різних елементів, що є критично важливим для виробництва сучасних пристроїв.

До цього моменту в цьому сегменті лідирував Китай, який є "житницею рідкісноземельних елементів", що видобуває 61% усіх світових запасів. Від нього сильно відстають США, які видобувають і виробляють 15% матеріалів для електроніки та її компонентів.

[ + – ] Найбільше родовище рідкісноземельних елементів в історії Європи виявили у Швеції Фото: Соцмережi

Геологи звертають увагу на 17 найважливіших "рідкоземів", без яких не можна обійтися у сучасному високотехнологічному світі. Основний з них – неодим, який у сплаві з бором та залізом утворює найсильніші у світі постійні магніти. Ці магніти мають великий попит, оскільки світ відходить від викопного палива, а неодим широко використовуються в електродвигунах.

Неодим та інші рідкісноземельні елементи необхідні для цілої низки технічних продуктів, включаючи смартфони, сонячні батареї, вітряні турбіни та монітори, і це лише деякі з них. Кожна батарея електромобіля використовує близько кілограма рідкісноземельних елементів, а кожна вітряна турбіна використовує близько 600 кг. До речі, ви легко можете знайти неодимовий магнітик навіть у такій дрібниці як найдешевші навушники-затички з Китаю.

Крім того, поряд із Пер Геєром на руднику Курина знайшли й величезні запаси залізняку, побічним елементом переробки якого є фосфор. Він необхідний як для електроніки, так і для різних сільськогосподарських добрив. Лідером із видобутку фосфору є Росія, яка використовує його постачання в Європу як свій важіль тиску.

[ + – ] Поруч із Пер Геєр виявлено запаси для виробництва фосфору та фтору Фото: Соцмережi

Шведська геодобувна компанія LKAB уже у 2027 році планує запустити видобуток фосфору та фтору на основі вже активного там виробництва. А ось із видобутком інших елементів усе не так гладко, зазначають у компанії. Отримання всіх відповідних дозволів і проходження всіх експертиз може тривати до 15 років.

У LKAB хочуть докласти всіх зусиль, щоб прискорити процес у зв'язку з геополітичною обстановкою та враховуючи те, що рідкісноземельні матеріали критично необхідні для впровадження програм "зеленої енергетики", у тому числі для виробництва електромобілів.

Раніше Фокус писав, що вчені змогли покращити акумулятор електромобілів за рахунок кремнію.