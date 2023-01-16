Монополия Китая и России на элементы для батарей будет уничтожена: найден способ

В Австралии "на 100 лет вперед" хватит всего необходимого для производства аккумуляторов.

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Австралийская компания Recharge Industries уже в следующем году запустит фабрику по производству элементов питания, которая обойдется без единого компонента из Китая или России, пишет Bloomberg. Предприятие стоимость $210 млн. появится как результат стремления местных властей и бизнеса найти альтернативу поставкам из доминирующих сейчас Китая и России на рынке батарей.

Основатель Recharge Industries Дэвид А. Коллард заявляет, что первоначально завод в Джилонге будет иметь мощность 2 ГВт-ч, но в последующем наберет обороты до 30 ГВт-ч. Компания уже заранее заключила договоры о продажах своей продукции для индийского рынка.

Некоторые эксперты уже сейчас прогнозируют небывалый успех Австралии в сегменте производства батарей всех классов. А сам Коллард, который является бывшим сотрудником известнейшей PriceWaterhouseCoopers, предрекает, что "Австралия станет новой энергетической Саудовской Аравией, ведь в стране есть все ключевые элементы для производства, которых хватит на 100 лет вперед".

Мало кто знает, но Австралия – это крупнейший в мире поставщик лития, который является важнейшим элементом для производства батарей. Но именно на Китай приходится львиная доля поставок сырья для последующей переработки и производства аккумуляторов, и это государство занимает на рынке долю в 80%. Еще один важный игрок – Россия, которая обеспечивает индустрию производства батарей кобальтом и никелем.

[ + – ] Мощности производства и переработки аккумуляторных батарей Фото: Соцсети

Батареи от Recharge Industries будут обходиться без производственных мощностей Китая и без химических элементов России. Сам литий будет местной добычи или импортирован из латинской Америки и США.

Не только Австралия, но и США и Индия сегодня стремятся нарастить производство аккумуляторов в эпоху "зеленой энергетики" с целью стать менее зависимыми от Китая и России.

Ранее Фокус писал, что ученые придумали, как делать более легкие и компактные литиевые батареи для гаджетов.