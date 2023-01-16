Монополія Китаю і Росії на елементи для батарей буде знищена: знайдено спосіб

В Австралії "на 100 років уперед" вистачить всього необхідного для виробництва акумуляторів.

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Австралійська компанія Recharge Industries уже в наступному році запустить фабрику з виробництва елементів живлення, яка обійдеться без жодного компонента з Китаю чи Росії, пише Bloomberg. Підприємствам вартість $210 млн з'явиться як результат прагнення місцевої влади та бізнесу знайти альтернативу поставкам із домінувальних зараз Китаю і Росії на ринку батарей.

Засновник Recharge Industries Девід А. Коллард заявляє, що спочатку завод у Джилонгу матиме потужність 2 ГВт-год, але в подальшому набере обороти до 30 ГВт-год. Компанія вже наперед уклала договори про продаж своєї продукції для індійського ринку.

Деякі експерти вже зараз прогнозують небувалий успіх Австралії у сегменті виробництва батарей усіх класів. А сам Коллард, який є колишнім співробітником найвідомішої PriceWaterhouseCoopers, пророкує, що "Австралія стане новою енергетичною Саудівською Аравією, адже в країні є всі ключові елементи для виробництва, яких вистачить на 100 років уперед".

Мало хто знає, але Австралія — це найбільший у світі постачальник літію, який є найважливішим елементом для батарей. Але саме на Китай припадає левова частка постачання сировини для подальшої переробки та виробництва акумуляторів, і ця держава займає на ринку частку 80%. Ще один важливий гравець — Росія, яка забезпечує індустрію виробництва батарей кобальтом і нікелем.

[ + – ] Потужності виробництва та переробки акумуляторних батарей Фото: Соцмережi

Батареї від Recharge Industries обходитимуться без виробничих потужностей Китаю і без хімічних елементів Росії. Сам літій буде місцевим видобутком або імпортований із латинської Америки та США.

Не лише Австралія, а й США та Індія сьогодні прагнуть наростити виробництво акумуляторів в епоху "зеленої енергетики" з метою стати менш залежними від Китаю та Росії.

Раніше Фокус писав, що вчені вигадали, як робити легші та компактніші літієві батареї для гаджетів.