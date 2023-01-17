Аналоговый компьютер смог работать со скоростью света: что известно о технологии

Американские ученые смогли создать оптическую метаповерхность, которая проводит вычисления при помощи фотонов.

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Группа ученых из нескольких американских институтов разработали аналоговый компьютер на основе так называемой метаповерхности. Работает устройство тогда, когда на него попадает свет, пишет Nature Nanotechnology.

Специалисты из AMOLF, Пенсильванского университета и Университета Нью-Йорка разработали метод, который позволит в разы увеличить вычислительную мощность машин. Сделать это при помощи усовершенствованных чипов не представляется возможным, считают исследователи, потому что диджитал-архитектура скоро достигнет своего потолка в развитии и закон Мура, возможно, перестанет работать. Они обратились к оптическим архитектурам, размеры которых исчисляются нанометрами, чтобы снизить потребление электроэнергии, так как в ходе их работы тепло не выделяется.

Ученые понимают, что "какую угодно" задачу такой аналоговый компьютер не решит, однако на практике доказали, что машина может справиться с весьма сложными алгоритмами из области высшей математики.

[ + – ] Схема работы оптической метаповерхности

Как работает аналоговый компьютер-метаповерхность

Метаповерхность является прозрачной, многослойной и рельефной в некоторых местах. Свет проходи через слои, благодаря рельефу отражается, и таким образом происходит вычислительный процесс по заранее определенному алгоритму. Этот подход может в разы ускорить обработку фото- и видеофайлов, которая проходит несколько циклов, если за дело берется обычный современный компьютер. А вот оптический компьютер справится намного быстрее, так как обработает все в течение одного цикла.

Исследователи полагают, что их метаповерхность является первым шагом на пути к разработке гибридных архитектур, где диджитал-структуры будут интегрированы в оптические структуры. Они высказали предположение, что такие устройства смогут работать с огромной скоростью.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалась квантовая телепортация энергии, благодаря чему может быть развернут квантовый Интернет в будущем.