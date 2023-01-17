Ученый впервые в мире телепортировал энергию: как ему это удалось и зачем это нужно

Скоро нас ожидает эпоха квантового Интернета, уверен исследователь.

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Ученый из Университета Стуони-Брук в штате Нью-Йорк заявляет, что ему удалось впервые в мире телепортировать энергию, пишет DiscoverMagazine. Кадзуки Икеда говорит, что это стало возможным благодаря квантовому компьютеру от IBM.

Телепортация в нашем с вами понимании сводится к мгновенному перемещению предметов или людей в пространстве на любые расстояния, как в фантастических фильмах. Сразу огорчим – до такого наука еще не доросла. Но вот телепортировать информацию ученые уже давно научились еще в 90-тые. Правда без квантовых компьютеров это было не легким делом, но уже в "нулевые" Масахиро Хотта из Университета Тохоку предложил теорию, по которой телепортировать можно не только информацию, но и энергию.

Благодаря появлению первых прототипов квантовых компьютеров эту теорию наконец-то удалось реализовать. По крайней мере, так заявляет Кадзуки Икеда, который представил результаты своей работы.

В целом, телепортация – это возможность переносить квантовую информацию из одной части вселенной в другую минуя пространство. Одна частица передает всю информацию другой частице, а та мгновенно полностью приобретает все ее характеристики и физически неотличима от первой.

Так вот Кадзуки Икеда смог телепортировать внутри квантового компьютера IBM непросто информацию, а квантовую энергию. Он написал специальный квантовый алгоритм, согласующийся с теорией Хотты, а затем использовал квантовый компьютер для телепортации. И хотя ученому удалось отправить квантовую энергию на расстояние компьютерного чипа, Икеда утверждает, что это далеко не предел.

По словам исследователя, уже сейчас можно телепортировать квантовую энергию по существующим каналам, таким как 158-километровый канал между Университетом Стоуни-Брук и Брукхейвенской национальной лабораторией.

Но расцвет телепортации квантовой энергии, по мнению Икеды, должен начаться с повсеместной реализацией квантового интернета, который, вероятно, начнет свое распространение уже совсем скоро – в 2030 году.

Как считает ученый, способность телепортировать энергию будет иметь огромное значение не только для квантового интернета, но всей для всего мира в целом. Это вызовет новую революцию в технологии квантовой связи и станет началом науки под названием "квантовая информационная экономика".

Ранее Фокус сообщал, что ученые собираются подключить квантовый компьютер к суперкомпьютеру и объяснил, чего они хотят добиться.