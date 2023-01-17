Учений уперше у світі телепортував енергію: як йому це вдалося і навіщо це потрібно

Незабаром на нас чекає епоха квантового інтернету, впевнений дослідник.

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Учений з Університету Стуоні-Брук у штаті Нью-Йорк заявляє, що йому вдалося вперше у світі телепортувати енергію, пише DiscoverMagazine. Кадзукі Ікеда каже, що це стало можливим завдяки квантовому комп'ютеру від IBM.

Телепортація у нашому з вами розумінні зводиться до миттєвого переміщення предметів чи людей у просторі на будь-які відстані, як у фантастичних фільмах. Одразу засмутимо — до такого наука ще не доросла. Але телепортувати інформацію вчені вже давно навчилися ще в 90-ті. Щоправда, без квантових комп'ютерів це було не легкою справою, але вже в "нульові" Масахіро Хотта з Університету Тохоку запропонував теорію, згідно з якою телепортувати можна не лише інформацію, а й енергію.

Завдяки появі перших прототипів квантових комп'ютерів цю теорію вдалося реалізувати. Принаймні так заявляє Кадзукі Ікеда, який представив результати своєї роботи.

Загалом телепортація — це можливість переносити квантову інформацію з однієї частини всесвіту в іншу, минаючи простір. Одна частка передає всю інформацію іншій частинці, а та миттєво повністю набуває всіх її характеристик і фізично не відрізняється від першої.

Так ось Кадзукі Ікеда зміг телепортувати всередині квантового комп'ютера IBM непросто інформацію, а квантову енергію. Він написав спеціальний квантовий алгоритм, який узгоджується з теорією Хотти, а потім використав квантовий комп'ютер для телепортації. І хоча вченому вдалося відправити квантову енергію на відстань комп'ютерного чіпа, Ікеда стверджує, що це не межа.

За словами дослідника, вже зараз можна телепортувати квантову енергію по наявних каналах, таких як 158-кілометровий канал між Університетом Стоуні-Брук і Брукхейвенською національною лабораторією.

Але розквіт телепортації квантової енергії, на думку Ікеди, має початися з повсюдною реалізацією квантового інтернету, який, ймовірно, почне своє поширення вже незабаром — у 2030 році.

Як вважає учений, здатність телепортувати енергію матиме величезне значення не тільки для квантового інтернету, а й для всього світу загалом. Це викличе нову революцію у технології квантового зв'язку та стане початком науки під назвою "квантова інформаційна економіка".

Раніше Фокус повідомляв, що вчені збираються підключити квантовий комп'ютер до суперкомп'ютера і пояснив, чого вони хочуть досягти.