Криптовалютные платформы как частицы криптоиндустрии

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Одной из самых новых и до конца не изученных инноваций в мире стала криптовалюта. Это понятие набрало огласку более 10 лет назад, однако не все пользователи Интернет-сети до конца понимают, что это такое. Принятое в обществе понятие "криптовалюты" означает цифровые средства, которые хранятся на электронных кошельках. Иначе говоря, криптовалюта — это разновидность цифровой валюты.

Как ранее было отмечено, криптовалюты существуют уже несколько лет, самыми известными, прежде всего, считаются биткоины. В последние годы появились и другие криптовалюты, такие как Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin (да, это действительно название криптовалюты) и другие.

Чтобы обслуживать криптовалютный рынок были созданы криптобиржи и обмен криптовалют. Криптобиржа, или криптовалютная биржа, — это гигантская онлайн-платформа, которая дает возможность инвесторам работать с криптовалютами: обменивать, продавать или покупать цифровые активы. Самые крупные и популярные криптобиржи по данным CoinMarketCap — Binance, Coinbase, Gate.io, Kraken. Криптовалютный обменник, или криптообменник, — сервис, обычно в формате онлайн, который занимается торговлей криптовалютами. Криптообменники запросто можно найти в любой стране, где разрешена деятельность криптоиндустрии. Отличие между биржей и криптообменником заключается в разном устройстве и принципах взаимодействия с пользователем. По своему функционалу эти платформы очень похожи, но в то же время, они отличаются охватом аудитории (у криптовалютных бирж она больше), своей глобализацией и взаимодействием с клиентами.

Стоит отметить, что криптовалюты это особые средства. Прежде всего потому, это деньги, хоть и цифровые, но они не боятся инфляций, так как их количество фиксировано. Курс валюты прямо пропорционально зависит от спроса: количество покупателей валюты означает увеличению цены на нее. Второе, что важно, никто не может регулировать курс криптовалюты, управлять или изменять ее количество.

Криптовалюты были разработаны, чтобы определенным образом изменить централизованную денежную систему. После появления криптовалют мировые правительства не знали, как с ними взаимодействовать. В мире нет единого подхода к правовому регулированию криптовалют. Только в последние несколько лет были приняты нормативные акты, позволяющие хоть как-то контролировать их. Например, в Японии, Сингапуре, Германии, Эстонии и других странах криптовалюта урегулирована на законодательном уровне и является легальным средством платежа. Для торговли криптовалютой в США, Японии на Мальте разрешена работа криптовалютных бирж.

Криптоиндустрия совершенно новая категория технологий. По мере распространения криптовалют невозможно предсказать, куда эта технология приведет общество. Если интернет изменил общество, то криптовалюты призваны его улучшить. Криптовалюты до сих пор исследуются правительствами по всему миру. В Украине криптопространство является популярным, а в сегодняшних реалиях даже помогает в борьбе против российской агрессии.