Криптовалютні платформи як частинки криптоіндустрії

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Однією з найновіших і до кінця не вивчених інновацій у світі стала криптовалюта. Це поняття набуло розголосу понад 10 років тому, проте не всі користувачі інтернет-мережі до кінця розуміють, що це таке. Прийняте в суспільстві поняття "криптовалюти" означає цифрові кошти, які зберігаються на електронних гаманцях. Інакше кажучи, криптовалюта — це різновид цифрової валюти.

Як раніше було зазначено, криптовалюти існують уже кілька років, найвідомішими, насамперед, вважаються біткоїни. Останніми роками з'явилися й інші криптовалюти, як-от Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin (так, це справді назва криптовалюти) та інші.

Щоб обслуговувати криптовалютний ринок, були створені криптобіржі та обмін криптовалют. Криптобіржа, або криптовалютна біржа, — це гігантська онлайн-платформа, яка дає змогу інвесторам працювати з криптовалютами: обмінювати, продавати або купувати цифрові активи. Найбільші та найпопулярніші криптобіржі за даними CoinMarketCap — Binance, Coinbase, Gate.io, Kraken. Криптовалютний обмінник, або криптообмінник, — сервіс, зазвичай у форматі онлайн, який займається торгівлею криптовалютами. Криптообмінники запросто можна знайти в будь-якій країні, де дозволена діяльність криптоіндустрії. Відмінність між біржею і криптообмінником полягає в різному устрої та принципах взаємодії з користувачем. За своїм функціоналом ці платформи дуже схожі, але водночас вони відрізняються охопленням аудиторії (у криптовалютних бірж вона більша), своєю глобалізацією і взаємодією з клієнтами.

Варто зазначити, що криптовалюти це особливі засоби. Насамперед тому, що це гроші, хоч і цифрові, але вони не бояться інфляцій, бо їхня кількість фіксована. Курс валюти прямо пропорційно залежить від попиту: кількість покупців валюти означає збільшення ціни на неї. Друге, що важливо, ніхто не може регулювати курс криптовалюти, керувати або змінювати її кількість.

Криптовалюти були розроблені, щоб певним чином змінити централізовану грошову систему. Після появи криптовалют світові уряди не знали, як з ними взаємодіяти. У світі немає єдиного підходу до правового регулювання криптовалют. Тільки в останні кілька років було ухвалено нормативні акти, що дають змогу хоч якось контролювати їх. Наприклад, у Японії, Сінгапурі, Німеччині, Естонії та інших країнах криптовалюта врегульована на законодавчому рівні і є легальним засобом платежу. Для торгівлі криптовалютою в США, Японії на Мальті дозволена робота криптовалютних бірж.

Криптоіндустрія абсолютно нова категорія технологій. У міру поширення криптовалют неможливо передбачити, куди ця технологія приведе суспільство. Якщо інтернет змінив суспільство, то криптовалюти покликані його поліпшити. Криптовалюти досі досліджуються урядами по всьому світу. В Україні криптопростір є популярним, а в сьогоднішніх реаліях навіть допомагає в боротьбі проти російської агресії.