Секретні лайфхаки для iPhone вирішують одразу дві важливі проблеми: що потрібно зробити

Користувачі розкрили два секретні трюки Siri, які значно спрощують життя власникам iPhone.

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Є два завдання на iPhone, які складно виконати у звичайному режимі, але Siri справляється з ними в одну мить. Про це пише The Sun.

Їх було розкрито в гілці Reddit на головному форумі iPhone.

Перше — видалити всі значення будильника. З часом сповіщення можуть накопичуватися, і немає простого способу миттєво стерти їх усі. Але можна легко попросити Siri видалити всі будильники, і вони зникнуть за однією командою.

По-друге, вимкнення Wi-Fi. Вимкнення Wi-Fi в Центрі управління насправді не вимикає його. Те ж саме стосується і Bluetooth. Вони, як і раніше, будуть доступні для певних функцій, якщо не зайти в застосунок "Налаштування" і не відключити їх повністю.

Apple перераховує такі функції, які, як і раніше, використовуватимуть Bluetooth і Wi-Fi у фоновому режимі:

AirDrop

AirPlay

Apple Pencil

Apple Watch

Функції безперервності, такі як Handoff і Instant Hotspot

Миттєва точка доступу

Послуги визначення місця розташування

Розблокувати за допомогою Apple Watch

Але можна попросити Siri вимкнути їх, і помічник зробить це правильно.

Звичайно, перераховані вище функції перестануть працювати, якщо повністю відключити Wi-Fi і Bluetooth — принаймні, доти, доки їх не увімкнуть знову.

Siri також буде вдосконалена і стане ще розумнішою. Це частина триваючого розгортання Apple Intelligence, анонсованого ще в червні. Siri також може відповідати на складніші запитання, а також передавати запити в ChatGPT для отримання додаткової допомоги. Apple повідомляє, що незабаром з'являться й інші оновлення.

"Додаткові можливості Apple Intelligence стануть доступні найближчими місяцями", — пояснив виробник iPhone.

Siri стане ще ефективнішою, отримавши можливість спиратися на особистий контекст користувача і надавати інформацію, адаптовану під нього.

Щоб отримати Apple Intelligence, знадобиться одна з таких моделей iPhone:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.