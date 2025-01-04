Секретні лайфхаки для iPhone вирішують одразу дві важливі проблеми: що потрібно зробити
Користувачі розкрили два секретні трюки Siri, які значно спрощують життя власникам iPhone.
Є два завдання на iPhone, які складно виконати у звичайному режимі, але Siri справляється з ними в одну мить. Про це пише The Sun.
Їх було розкрито в гілці Reddit на головному форумі iPhone.
Перше — видалити всі значення будильника. З часом сповіщення можуть накопичуватися, і немає простого способу миттєво стерти їх усі. Але можна легко попросити Siri видалити всі будильники, і вони зникнуть за однією командою.
По-друге, вимкнення Wi-Fi. Вимкнення Wi-Fi в Центрі управління насправді не вимикає його. Те ж саме стосується і Bluetooth. Вони, як і раніше, будуть доступні для певних функцій, якщо не зайти в застосунок "Налаштування" і не відключити їх повністю.
Apple перераховує такі функції, які, як і раніше, використовуватимуть Bluetooth і Wi-Fi у фоновому режимі:
- AirDrop
- AirPlay
- Apple Pencil
- Apple Watch
- Функції безперервності, такі як Handoff і Instant Hotspot
- Миттєва точка доступу
- Послуги визначення місця розташування
- Розблокувати за допомогою Apple Watch
Але можна попросити Siri вимкнути їх, і помічник зробить це правильно.
Звичайно, перераховані вище функції перестануть працювати, якщо повністю відключити Wi-Fi і Bluetooth — принаймні, доти, доки їх не увімкнуть знову.
Siri також буде вдосконалена і стане ще розумнішою. Це частина триваючого розгортання Apple Intelligence, анонсованого ще в червні. Siri також може відповідати на складніші запитання, а також передавати запити в ChatGPT для отримання додаткової допомоги. Apple повідомляє, що незабаром з'являться й інші оновлення.
"Додаткові можливості Apple Intelligence стануть доступні найближчими місяцями", — пояснив виробник iPhone.
Siri стане ще ефективнішою, отримавши можливість спиратися на особистий контекст користувача і надавати інформацію, адаптовану під нього.
Щоб отримати Apple Intelligence, знадобиться одна з таких моделей iPhone:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.