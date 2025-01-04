Секретные лайфхаки для iPhone решают сразу две важные проблемы: что нужно сделать

Пользователи раскрыли два секретных трюка Siri, которые значительно упрощают жизнь владельцам iPhone.

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Есть две задачи на iPhone, которые сложно выполнить в обычном режиме, но Siri справляется с ними в мгновение ока. Об этом пишет The Sun.

Они были раскрыты в ветке Reddit на главном форуме iPhone.

Первое — удалить все значения будильника. Со временем оповещения могут накапливаться, и нет простого способа мгновенно стереть их все. Но можно легко попросить Siri удалить все будильники, и они исчезнут по одной команде.

Во-вторых, отключение Wi-Fi. Отключение Wi-Fi в Центре управления на самом деле не отключает его. То же самое касается и Bluetooth. Они по-прежнему будут доступны для определенных функций, если не зайти в приложение "Настройки" и не отключить их полностью.

Apple перечисляет следующие функции, которые по-прежнему будут использовать Bluetooth и Wi-Fi в фоновом режиме:

AirDrop

AirPlay

Apple Pencil

Apple Watch

Функции непрерывности, такие как Handoff и Instant Hotspot

Мгновенная точка доступа

Услуги определения местоположения

Разблокировать с помощью Apple Watch

Но можно попросить Siri выключить их, и помощник сделает это правильно.

Конечно, вышеперечисленные функции перестанут работать, если полностью отключите Wi-Fi и Bluetooth — по крайней мере, до тех пор, пока их не включат снова.

Siri также будет усовершенствована и станет еще умнее. Это часть продолжающегося развертывания Apple Intelligence, анонсированного еще в июне. Siri также может отвечать на более сложные вопросы, а также передавать запросы в ChatGPT для получения дополнительной помощи. Apple сообщает, что вскоре появятся и другие обновления.

"Дополнительные возможности Apple Intelligence станут доступны в ближайшие месяцы", — пояснил производитель iPhone.

Siri станет еще более эффективной, получив возможность опираться на личный контекст пользователя и предоставлять информацию, адаптированную под него.

Чтобы получить Apple Intelligence, понадобится одна из следующих моделей iPhone:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

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