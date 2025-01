Найочікуваніші смартфони 2025 року: які новинки Android можна буде купити (відео)

У списку — Samsung Galaxy S25 серії, Nothing Phone 3a, Google Pixel 9а, OnePlus 13 та інші моделі.

Серед майбутніх виходів смартфонів, наступного року порадує не тільки Apple, а й флагманські пристрої на ОС Android. Добірку створили Android Authority.

Флагманські смартфони всіх основних брендів дотримуються щорічного ритму випуску. Це означає, що є досить гарне уявлення про те, які телефони Android очікувати протягом наступних чотирьох-шести місяців.

Samsung Galaxy S25 серії

Витоки вказують на те, що майбутній Galaxy S25 Ultra вирізнятиметься вишуканим, але знайомим дизайном, а найбільшою зміною буде те, що він імітуватиме плоскі боки багатьох недавніх флагманських телефонів. В інших місцях багато ознак вказують на поліпшені камери, OLED-дисплеї та підтримку бездротової зарядки Qi2 (принаймні, в обмеженому обсязі). Пакет Galaxy AI, ймовірно, також отримає кілька нових трюків.

Нічого Телефон 3а

Якщо у списку є один бренд, який відійшов від суворої щорічної каденції випуску, то це Nothing. Компанія випустила Nothing Phone 2 ще у 2023 рік. Замість наступника Nothing вирішила не поспішати в розпал буму ШІ, а генеральний директор Карл Пей наголосив на прихильності "створенню правильного продукту". Проте компанія дійсно представила Nothing Phone 2a середнього класу, який отримав загальне визнання у 2024 році.

Google Pixel 9а

Оскільки серія Pixel 9 запускається на кілька місяців раніше звичайного жовтневого терміну Google, Pixel 9a також може наслідувати його приклад з більш раннім релізом. Звіти припускають, що Pixel 9a може дебютувати вже в березні 2025 року, з'явившись на цілих два місяці раніше традиційного травневого вікна запуску Google для своєї лінійки A-серії.

OnePlus 13 серії

OnePlus 13 був одним з перших смартфонів з новітнім Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, але на даний момент він доступний тільки в Китаї. Однак це зміниться протягом першого тижня 2025 року, оскільки OnePlus підтвердила запуск на 7 січня.

OnePlus 13 приносить багато новинок для серії, від дизайну з плоскими краями до жахливої батареї ємністю 6000 мАг, яка, як обіцяє компанія, забезпечить два дні використання. Прийдешній флагманський телефон Android також оснащений 100 Вт дротового заряджання і може бути підзаряджений бездротовим способом на 50 Вт. OnePlus 13 також є одним із перших телефонів, що мають рейтинг водонепроникності IP69.

Інші майбутні телефони Android у 2025 році

Серія Google Pixel 10 : Минуло всього кілька місяців з моменту дебюту серії Pixel 9, але ще не надто рано починати думати про майбутні зміни. Чутки про Pixel 10 вже почали надходити, врешті-решт, вказуючи на чіп Tensor G5, вироблений TSMC замість Samsung Foundry. Це має забезпечити значний приріст продуктивності і, нарешті, дозволити Google наздогнати конкурентів за ефективністю та часом автономної роботи.

: Минуло всього кілька місяців з моменту дебюту серії Pixel 9, але ще не надто рано починати думати про майбутні зміни. Чутки про Pixel 10 вже почали надходити, врешті-решт, вказуючи на чіп Tensor G5, вироблений TSMC замість Samsung Foundry. Це має забезпечити значний приріст продуктивності і, нарешті, дозволити Google наздогнати конкурентів за ефективністю та часом автономної роботи. Galaxy Z Fold 7 і Flip 7: складні телефони Samsung зазнали лише кілька серйозних змін в останніх поколіннях, і це може не змінитися і в наступному поколінні. Проте, є нескінченні чутки про більш доступні версії Galaxy Z Fold і Flip під назвою Samsung Fan Edition (FE). Основні складні телефони компанії, як правило, дебютують у серпні, тому достатньо часу, щоб дізнатися більше про ці майбутні телефони за допомогою різних витоків.

складні телефони Samsung зазнали лише кілька серйозних змін в останніх поколіннях, і це може не змінитися і в наступному поколінні. Проте, є нескінченні чутки про більш доступні версії Galaxy Z Fold і Flip під назвою Samsung Fan Edition (FE). Основні складні телефони компанії, як правило, дебютують у серпні, тому достатньо часу, щоб дізнатися більше про ці майбутні телефони за допомогою різних витоків. Galaxy A56 : Galaxy A-серія вже давно користується популярністю в середньому сегменті, пропонуючи здоровий баланс функцій і цінності. Якщо судити за попередніми тенденціями запуску, то варто очікувати, що можна буде побачити запуск Galaxy A56 у березні 2025 року, але терміни випуску завжди можуть змінитися. Крім оновленого чипа, за чутками, A56 стане першим нефлагманським телефоном Samsung зі швидкою зарядкою 45 Вт.

: Galaxy A-серія вже давно користується популярністю в середньому сегменті, пропонуючи здоровий баланс функцій і цінності. Якщо судити за попередніми тенденціями запуску, то варто очікувати, що можна буде побачити запуск Galaxy A56 у березні 2025 року, але терміни випуску завжди можуть змінитися. Крім оновленого чипа, за чутками, A56 стане першим нефлагманським телефоном Samsung зі швидкою зарядкою 45 Вт. ASUS Zenfone 12 Ultra: Хоча ASUS не є загальновідомим ім'ям, коли справа стосується флагманських Android-смартфонів, її лінійки Zenfone і ROG, тим не менш, залишаються впливовими. Торішній Zenfone 11 Ultra відмовився від малого форм-фактора, модернізувавши інші ключові характеристики.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.