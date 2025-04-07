Смартфон працюватиме довше: 5 способів скоротити використання даних на Android

Хоча не існує універсального порога щодо того, що слід вважати великим обсягом даних, ті, хто відчуває, що перебувають у зоні "занадто багато", можуть знизити споживання інтернету на своєму Android-смартфоні. Ось п'ять порад, щоб скоротити обсяг даних на пристрої.

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Про це пише видання androidpolice.com.

Функція економії даних

Google представила режим економії даних на Android з випуском Android 7 у 2016 році. Він знаходиться в "Налаштуваннях" або на панелі навігації. Коли на телефоні ввімкнено цю функцію, припиняється надсилання та отримання даних у фоновому режимі. Вона також гарантує, що додатки, які використовуються в даний момент, відправляють і отримують дані рідше. Ви також помітите зниження споживання інтернету.

Однак варто пам'ятати, що це може призвести до того, що ви можете пропустити важливі електронні листи, повідомлення та інші сповіщення. Якщо вони надто важливі, ви можете дозволити певним додаткам обходити режим економії даних у налаштуваннях. Це відновить фонову активність цих додатків. Підготуйте список додатків, сповіщення або оновлення яких ви не можете дозволити собі пропустити. Ви знайдете ці параметри в налаштуваннях "Мережа та Інтернет" або "Підключення", незалежно від використовуваної оболонки Android.

Обмеження фонових даних для окремих додатків

Не потрібно вмикати режим економії даних, а потім вибирати деякі додатки, щоб обійти його, якщо хочете заборонити фонову активність для кількох додатків. Замість того щоб увімкнути режим економії даних, визначте, які необов'язкові додатки та служби Android споживають надто багато даних, і обмежте їхню фонову активність.

Дії різняться залежно від оболонки Android. Якщо це телефон Samsung Galaxy, можете встановити обмеження фонової активності, перейшовши в Налаштування — Підключення — Використання даних. Це те саме, що й режим економії даних, але тільки для обраних додатків.

Смартфон Samsung Galaxy Фото: Samsung

Внесення змін, характерних для додатків

Налаштування окремих додатків пропонують зручні параметри, які допоможуть скоротити використання даних на пристрої Android. Наприклад, хоча потокові додатки, такі як YouTube, Netflix і Spotify, споживають багато даних, у налаштуваннях є кілька корисних параметрів.

У додатках для потокової передачі відео, таких як YouTube і Netflix, можна змінити якість потокової передачі на нижчу частоту пікселів, щоб заощадити місце. Можна знизити якість потокової передачі аудіо в YouTube Music і Spotify, у налаштуваннях. Крім того, можна заборонити фонову активність цих додатків, щоб максимізувати їхній вплив.

Ще одне важливе налаштування, яке варто розглянути, — вимкнення автоматичних оновлень у Google Play Store. Для цього відкрийте Google Play Store, перейдіть у Налаштування — Налаштування мережі та виберіть "Не оновлювати додатки автоматично". Якщо ви обмежили мобільні дані, ви можете встановити параметр завантаження додатків на "Тільки Wi-Fi". Це завантажує оновлення застосунків тільки при підключенні до Wi-Fi. Аналогічним чином ви можете заборонити додаткам хмарного резервного копіювання використовувати мобільні дані.

Вибір додатків також відіграє роль у визначенні вашого використання даних. Наприклад, "полегшена" версія програми використовує менше даних, ніж звичайна. Полегшені альтернативи деяким популярним додаткам Android, які варто спробувати, — це Facebook Lite, Instagram Lite і Opera Mini. Ці програми розроблені для безперебійної роботи за повільного інтернету і вони споживають менше даних.

Літимне підключення смартфона до Wi-Fi Фото: unsplash.com

Лімітне підключення до Wi-Fi

Налаштування Wi-Fi як лімітного підключення може допомогти скоротити використання даних на смартфоні, і це один із найефективніших способів зробити це, особливо якщо ви не підписані на безлімітний тарифний план. Це пов'язано з тим, що лімітне підключення Wi-Fi вносить безліч змін у те, як пристрій Android споживає інтернет.

Під час активації режиму буде обмежено фонові дані, знижено якість потокової передачі з HD до 360p або 240p у таких додатках, як YouTube, і припинено резервне копіювання в хмарі в Google Photos та інших подібних сервісах. Він вимагатиме згоди перед завантаженням великих оновлень системи і завантажень з Play Store і не буде нічого завантажувати без дозволу. Натисніть на значок шестерні, який з'являється поруч із назвою мережі Wi-Fi, щоб активувати лімітне підключення.

Управління завантаженнями з розумом

Скорочення використання даних має наслідки: ви не зможете дивитися або слухати улюблену музику в найкращій якості, буде обмежено активність додатків, оновлення додатків не здійснюватимуться автоматично.

Однак можна подолати ці перешкоди та економити дані на Android-смартфоні, якщо навчитися керувати завантаженнями з розумом. Наприклад, можна попередньо завантажити бажані відео та музичні треки для офлайн-доступу, коли ви під'єднані до безпечного та надійного з'єднання Wi-Fi з безлімітним інтернетом. Якщо це довге відео або довгий подкаст, можливо, варто завантажити їх у найвищій якості, щоб насолодитися ними пізніше, замість того, щоб дивитися їхні частини щодня в низькій якості.

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