Смартфон будет работать дольше: 5 способов сократить использование данных на Android

Хотя не существует универсального порога относительно того, что следует считать большим объемом данных, те, кто чувствует, что находятся в зоне "слишком много", могут снизить потребление интернета на своем Android-смартфоне. Вот пять советов, чтобы сократить объем данных на устройстве.

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Об этом пишет издание androidpolice.com.

Функция экономии данных

Google представила режим экономии данных на Android с выпуском Android 7 в 2016 году. Он находится в "Настройках" или на панели навигации. Когда на телефоне включена эта функция, прекращается отправка и получение данных в фоновом режиме. Она также гарантирует, что приложения, которые используются в данный момент, отправляют и получают данные реже. Вы также заметить снижение потребления интернета.

Однако стоит помнить, что это может привести к тому, что вы можете пропустить важные электронные письма, сообщения и другие оповещения. Если они слишком важны, вы можете разрешить определенным приложениям обходить режим экономии данных в настройках. Это возобновит фоновую активность этих приложений. Подготовьте список приложений, уведомления или обновления которых вы не можете позволить себе пропустить. Вы найдете эти параметры в настройках "Сеть и Интернет" или "Подключение", независимо от используемой оболочки Android.

Ограничение фоновых данных для отдельных приложений

Не нужно включать режим экономии данных, а затем выбирать некоторые приложения, чтобы обойти его, если хотите запретить фоновую активность для нескольких приложений. Вместо того чтобы включать режим экономии данных, определите, какие необязательные приложения и службы Android потребляют слишком много данных, и ограничьте их фоновую активность.

Действия различаются в зависимости от оболочки Android. Если это телефон Samsung Galaxy, можете установить ограничения фоновой активности, перейдя в Настройки — Подключения — Использование данных. Это то же самое, что и режим экономии данных, но только для выбранных приложений.

Смартфон Samsung Galaxy Фото: Samsung

Внесение изменений, характерных для приложений

Настройки отдельных приложений предлагают удобные параметры, которые помогут сократить использование данных на устройстве Android. Например, хотя потоковые приложения, такие как YouTube, Netflix и Spotify, потребляют много данных, в настройках есть несколько полезных параметров.

В приложениях для потоковой передачи видео, таких как YouTube и Netflix, можно изменить качество потоковой передачи на более низкую частоту пикселей, чтобы сэкономить место. Можно снизить качество потоковой передачи аудио в YouTube Music и Spotify, в настройках. Кроме того, можно запретить фоновую активность этих приложений, чтобы максимизировать их влияние.

Еще одна важная настройка, которую стоит рассмотреть, — отключение автоматических обновлений в Google Play Store. Для этого откройте Google Play Store, перейдите в Настройки — Настройки сети и выберите "Не обновлять приложения автоматически". Если вы ограничили мобильные данные, вы можете установить параметр загрузки приложений на "Только Wi-Fi". Это загружает обновления приложений только при подключении к Wi-Fi. Аналогичным образом вы можете запретить приложениям облачного резервного копирования использовать мобильные данные.

Выбор приложений также играет роль в определении вашего использования данных. Например, "облегченная" версия приложения использует меньше данных, чем обычная. Облегченные альтернативы некоторым популярным приложениям Android, которые стоит попробовать, — это Facebook Lite, Instagram Lite и Opera Mini. Эти программы разработаны для бесперебойной работы при медленном интернете и они потребляют меньше данных.

Литимное подключение смартфона к Wi-Fi Фото: unsplash.com

Лимитное подключение к Wi-Fi

Настройка Wi-Fi как лимитного подключения может помочь сократить использование данных на смартфоне, и это один из самых эффективных способов сделать это, особенно если вы не подписаны на безлимитный тарифный план. Это связано с тем, что лимитное подключение Wi-Fi вносит множество изменений в то, как устройство Android потребляет интернет.

При активации режима будут ограничены фоновые данные, снижено качество потоковой передачи с HD до 360p или 240p в таких приложениях, как YouTube, и приостановлено резервное копирование в облаке в Google Photos и других подобных сервисах. Он потребует согласия перед загрузкой крупных обновлений системы и загрузок из Play Store и не будет ничего загружать без разрешения. Нажмите на значок шестеренки, который появляется рядом с названием сети Wi-Fi, чтобы активировать лимитное подключение.

Управление загрузками с умом

Сокращение использования данных имеет последствия: вы не сможете смотреть или слушать любимую музыку в наилучшем качестве, будет ограничена активность приложений, обновления приложений не будут осуществляться автоматически.

Однако можно преодолеть эти препятствия и экономить данные на Android-смартфоне, если научиться управлять загрузками с умом. Например, можно предварительно загрузить желаемые видео и музыкальные треки для офлайн-доступа, когда вы подключены к безопасному и надежному соединению Wi-Fi с безлимитным интернетом. Если это длинное видео или длинный подкаст, возможно, стоит загрузить их в самом высоком качестве, чтобы насладиться ими позже, вместо того, чтобы смотреть их части каждый день в низком качестве.

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