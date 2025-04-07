Смартфон будет работать дольше: 5 способов сократить использование данных на Android
Хотя не существует универсального порога относительно того, что следует считать большим объемом данных, те, кто чувствует, что находятся в зоне "слишком много", могут снизить потребление интернета на своем Android-смартфоне. Вот пять советов, чтобы сократить объем данных на устройстве.
Об этом пишет издание androidpolice.com.
Функция экономии данных
Google представила режим экономии данных на Android с выпуском Android 7 в 2016 году. Он находится в "Настройках" или на панели навигации. Когда на телефоне включена эта функция, прекращается отправка и получение данных в фоновом режиме. Она также гарантирует, что приложения, которые используются в данный момент, отправляют и получают данные реже. Вы также заметить снижение потребления интернета.
Однако стоит помнить, что это может привести к тому, что вы можете пропустить важные электронные письма, сообщения и другие оповещения. Если они слишком важны, вы можете разрешить определенным приложениям обходить режим экономии данных в настройках. Это возобновит фоновую активность этих приложений. Подготовьте список приложений, уведомления или обновления которых вы не можете позволить себе пропустить. Вы найдете эти параметры в настройках "Сеть и Интернет" или "Подключение", независимо от используемой оболочки Android.
Ограничение фоновых данных для отдельных приложений
Не нужно включать режим экономии данных, а затем выбирать некоторые приложения, чтобы обойти его, если хотите запретить фоновую активность для нескольких приложений. Вместо того чтобы включать режим экономии данных, определите, какие необязательные приложения и службы Android потребляют слишком много данных, и ограничьте их фоновую активность.
Действия различаются в зависимости от оболочки Android. Если это телефон Samsung Galaxy, можете установить ограничения фоновой активности, перейдя в Настройки — Подключения — Использование данных. Это то же самое, что и режим экономии данных, но только для выбранных приложений.
Внесение изменений, характерных для приложений
Настройки отдельных приложений предлагают удобные параметры, которые помогут сократить использование данных на устройстве Android. Например, хотя потоковые приложения, такие как YouTube, Netflix и Spotify, потребляют много данных, в настройках есть несколько полезных параметров.
В приложениях для потоковой передачи видео, таких как YouTube и Netflix, можно изменить качество потоковой передачи на более низкую частоту пикселей, чтобы сэкономить место. Можно снизить качество потоковой передачи аудио в YouTube Music и Spotify, в настройках. Кроме того, можно запретить фоновую активность этих приложений, чтобы максимизировать их влияние.
Еще одна важная настройка, которую стоит рассмотреть, — отключение автоматических обновлений в Google Play Store. Для этого откройте Google Play Store, перейдите в Настройки — Настройки сети и выберите "Не обновлять приложения автоматически". Если вы ограничили мобильные данные, вы можете установить параметр загрузки приложений на "Только Wi-Fi". Это загружает обновления приложений только при подключении к Wi-Fi. Аналогичным образом вы можете запретить приложениям облачного резервного копирования использовать мобильные данные.
Выбор приложений также играет роль в определении вашего использования данных. Например, "облегченная" версия приложения использует меньше данных, чем обычная. Облегченные альтернативы некоторым популярным приложениям Android, которые стоит попробовать, — это Facebook Lite, Instagram Lite и Opera Mini. Эти программы разработаны для бесперебойной работы при медленном интернете и они потребляют меньше данных.
Лимитное подключение к Wi-Fi
Настройка Wi-Fi как лимитного подключения может помочь сократить использование данных на смартфоне, и это один из самых эффективных способов сделать это, особенно если вы не подписаны на безлимитный тарифный план. Это связано с тем, что лимитное подключение Wi-Fi вносит множество изменений в то, как устройство Android потребляет интернет.
При активации режима будут ограничены фоновые данные, снижено качество потоковой передачи с HD до 360p или 240p в таких приложениях, как YouTube, и приостановлено резервное копирование в облаке в Google Photos и других подобных сервисах. Он потребует согласия перед загрузкой крупных обновлений системы и загрузок из Play Store и не будет ничего загружать без разрешения. Нажмите на значок шестеренки, который появляется рядом с названием сети Wi-Fi, чтобы активировать лимитное подключение.
Управление загрузками с умом
Сокращение использования данных имеет последствия: вы не сможете смотреть или слушать любимую музыку в наилучшем качестве, будет ограничена активность приложений, обновления приложений не будут осуществляться автоматически.
Однако можно преодолеть эти препятствия и экономить данные на Android-смартфоне, если научиться управлять загрузками с умом. Например, можно предварительно загрузить желаемые видео и музыкальные треки для офлайн-доступа, когда вы подключены к безопасному и надежному соединению Wi-Fi с безлимитным интернетом. Если это длинное видео или длинный подкаст, возможно, стоит загрузить их в самом высоком качестве, чтобы насладиться ими позже, вместо того, чтобы смотреть их части каждый день в низком качестве.
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