Самые ожидаемые смартфоны 2025 года: какие новинки Android можно будет купить (видео)

В списке — Samsung Galaxy S25 серии, Nothing Phone 3a, Google Pixel 9а, OnePlus 13 и другие модели.

Среди предстоящих выходов смартфонов, в следующем году порадует не только Apple, но и флагманские устройства на ОС Android. Подборку создали Android Authority.

Флагманские смартфоны всех основных брендов следуют ежегодному ритму выпуска. Это означает, что есть довольно хорошее представление о том, какие телефоны Android ожидать в течение следующих четырех-шести месяцев.

Samsung Galaxy S25 серии

Утечки указывают на то, что предстоящий Galaxy S25 Ultra будет отличаться изысканным, но знакомым дизайном, а самым большим изменением будет то, что он будет имитировать плоские стороны многих недавних флагманских телефонов. В других местах многие признаки указывают на улучшенные камеры, OLED-дисплеи и поддержку беспроводной зарядки Qi2 (по крайней мере, в ограниченном объеме). Пакет Galaxy AI, вероятно, также получит несколько новых трюков.

Nothing Phone 3a

Nothing Phone 3a Фото: androidauthority.com

Если в списке есть один бренд, который отошел от строгой ежегодной каденции выпуска, то это Nothing. Компания выпустила Nothing Phone 2 еще в 2023 год. Вместо преемника Nothing решила не торопиться в разгар бума ИИ, а генеральный директор Карл Пей подчеркнул приверженность "созданию правильного продукта". Тем не менее компания действительно представила Nothing Phone 2a среднего класса, получивший всеобщее признание в 2024 году.

Google Pixel 9а

Поскольку серия Pixel 9 запускается на несколько месяцев раньше обычного октябрьского срока Google, Pixel 9a также может последовать его примеру с более ранним релизом. Отчеты предполагают, что Pixel 9a может дебютировать уже в марте 2025 года, появившись на целых два месяца раньше традиционного майского окна запуска Google для своей линейки A-серии.

OnePlus 13 серии

OnePlus 13 был одним из первых смартфонов с новейшим Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, но на данный момент он доступен только в Китае. Однако это изменится в течение первой недели 2025 года, поскольку OnePlus подтвердила запуск на 7 января.

OnePlus 13 приносит много новинок для серии, от дизайна с плоскими краями до чудовищной батареи емкостью 6000 мАч, которая, как обещает компания, обеспечит два дня использования. Грядущий флагманский телефон Android также оснащен 100 Вт проводной зарядки и может быть подзаряжен беспроводным способом на 50 Вт. OnePlus 13 также является одним из первых телефонов, имеющих рейтинг водонепроницаемости IP69.

Другие будущие телефоны Android в 2025 году

Серия Google Pixel 10 : Прошло всего несколько месяцев с момента дебюта серии Pixel 9, но еще не слишком рано начинать думать о предстоящих изменениях. Слухи о Pixel 10 уже начали поступать, в конце концов, указывая на чип Tensor G5, произведенный TSMC вместо Samsung Foundry. Это должно обеспечить значительный прирост производительности и, наконец, позволить Google догнать конкурентов по эффективности и времени автономной работы.

: Прошло всего несколько месяцев с момента дебюта серии Pixel 9, но еще не слишком рано начинать думать о предстоящих изменениях. Слухи о Pixel 10 уже начали поступать, в конце концов, указывая на чип Tensor G5, произведенный TSMC вместо Samsung Foundry. Это должно обеспечить значительный прирост производительности и, наконец, позволить Google догнать конкурентов по эффективности и времени автономной работы. Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 : складные телефоны Samsung претерпели лишь несколько серьезных изменений в последних поколениях, и это может не измениться и в следующем поколении. Тем не менее, есть бесконечные слухи о более доступных версиях Galaxy Z Fold и Flip под названием Samsung Fan Edition (FE). Основные складные телефоны компании, как правило, дебютируют в августе, поэтому достаточно времени, чтобы узнать больше об этих будущих телефонах с помощью различных утечек.

складные телефоны Samsung претерпели лишь несколько серьезных изменений в последних поколениях, и это может не измениться и в следующем поколении. Тем не менее, есть бесконечные слухи о более доступных версиях Galaxy Z Fold и Flip под названием Samsung Fan Edition (FE). Основные складные телефоны компании, как правило, дебютируют в августе, поэтому достаточно времени, чтобы узнать больше об этих будущих телефонах с помощью различных утечек. Galaxy A56 : Galaxy A-серия уже давно пользуется популярностью в среднем сегменте, предлагая здоровый баланс функций и ценности. Если судить по предыдущим тенденциям запуска, то стоит ожидать, что можно будет увидеть запуск Galaxy A56 в марте 2025 года, но сроки выпуска всегда могут измениться. Помимо обновленного чипа, по слухам, A56 станет первым нефлагманским телефоном Samsung с быстрой зарядкой 45 Вт.

: Galaxy A-серия уже давно пользуется популярностью в среднем сегменте, предлагая здоровый баланс функций и ценности. Если судить по предыдущим тенденциям запуска, то стоит ожидать, что можно будет увидеть запуск Galaxy A56 в марте 2025 года, но сроки выпуска всегда могут измениться. Помимо обновленного чипа, по слухам, A56 станет первым нефлагманским телефоном Samsung с быстрой зарядкой 45 Вт. ASUS Zenfone 12 Ultra : Хотя ASUS не является общеизвестным именем, когда дело касается флагманских Android-смартфонов, ее линейки Zenfone и ROG, тем не менее, остаются влиятельными. Прошлогодний Zenfone 11 Ultra отказался от малого форм-фактора, модернизировав другие ключевые характеристики.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.