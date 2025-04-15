Странные, но полезные: эксперты назвали топ 7 удивительных USB-гаджетов (фото, видео)

Существует много USB-гаджетов, и большинство из них привычны людям, но порой попадаются необычные устройства, вызывающие приятное удивление.

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Издание SlashGear назвало 10 полезных USB-гаджетов, которые стоит иметь в своем арсенале.

Коврик для мыши с подогревом от USB

Коврик для мышки c подогревом от USB Фото: SlashGear

Людям, у которых мерзнут пальцы зимой или в холодных офисных помещениях, поможет коврик для мыши Hand Warmer. На первый взгляд он кажется плюшевой подушкой в ​​форме животного с застежкой-молнией, но при подключении к любому USB-порту она нагревается и спасает кожу. Эта конкретная модель выполнена из мягкой ткани, похожей на флис, и выглядит как тапочек специально для руки. Он застегивается на молнию, чтобы охватить кисть, позволяя управлять мышкой внутри теплого кокона.

Внутри коврика для мыши есть крошечный нагревательный элемент, который достаточно мал, чтобы нагреть весь коврик до комфортной температуры, гарантируя, что он не будет слишком горячим или слишком холодным. Устройство питается через любой стандартный порт USB-A, что делает его спасителем Если на ноутбуке нет портов USB-A, то запитать коврик можно от внешнего аккумулятора.

USB-подогреватель для чашек

Нагреватель для чашки Smart USB Coffee Cup Warmer Фото: SlashGear

Во время работы часто случается так, что кофе или чай остывает, пока человек увлекается делами. Smart USB Coffee Cup Warmer оснащен небольшой нагревательной платформой, куда можно поставить чашку, а потом выпить горячий напиток даже через несколько часов.

Прибор питается от розетки, но его все равно можно считать USB-устройством, поскольку оно имеет собственный выходной порт USB-A мощностью 19 Вт/1 А. При необходимости он безопасно зарядит большинство смартфонов.

В сети есть множество подобных гаджетов на выбор, но этот имеет приятный, компактный и стильного дизайна, а также невероятно удобен в использовании. Он оснащен сенсорным управлением и светодиодным дисплеем, который позволяет выбирать между двумя режимами температуры. Вы можете выбрать либо стандартную температуру 55 градусов по Цельсию, если цель состоит в том, чтобы поддерживать напиток стабильным, либо слегка более поджаристую температуру в 65 градусов по Цельсию. Есть функция автоматического отключения через 8 часов, поэтому можно не бояться забыть устройство горячим на столе.

Осветительная панель Quntis

Работа за компьютером в темном помещении сильно утомляет глаза. Странный гаджет Quntis USB Monitor Light Bar крепится на мониторе и освещает рабочее место, не светя прямо в глаза или на экран. Асимметричная оптическая конструкция гарантирует, что свет будет падать именно на стол, не оставляя бликов на мониторе. Он также оснащен регулируемой яркостью и тремя режимами цветовой температуры: холодным, теплым и нейтральным. Прибор питается от стандартного порта USB-A, поэтому его можно подключить к компьютеру или напрямую к монитору.

Обычно осветительные панели стоят не менее сотни долларов, в то время как модель от Quntis предлагает похожее качество менее чем за половину цены. Она также сертифицирована на соответствие стандартам IEC/TR 62778 и IEC/EN 62471, что, говоря простым языком, означает, что она нейтрализует синий свет, одновременно уменьшая раздражение и оптимально защищая глаза.

Сравнение панелей от Quntis и BenQ

Портативный Bluetooth CD-плеер

Портативный плеер Bluetooth от Gueray Фото: Cкриншот

В эпоху Spotify и умных колонок некоторые люди до сих пор используют CD-диски. Портативный Bluetooth CD-плеер Gueray предлагает необычный способ слушать любимые альбомы в 2025 году, питаясь от USB — его можно подключить прямо к ноутбуку, внешнему аккумулятору или сетевому адаптеру. Он служит также радиоприемником и может воспроизводить MP3-файлы с USB-накопителя или карты TF.

Встроенные стереодинамики подключаются смартфону через Bluetooth или кабелем AUX через вход 3,5 мм. Вдобавок ко всему есть небольшой дисплей, который показывает время и помогает переключать режимы. Управлять плеером можно дистанционно с помощью пульта, который идет в комплекте. В конце концов — это необычный гаджет, который может удивить гостей или стать приятным подарком со своим красивым ретро-футуристическим стилем.

USB-очиститель воздуха

Очистители воздуха — это обычно большие, шумные приборы, но Koios предлагает модель достаточно компактную, чтобы поместиться на столе рядом с ноутбуком, и достаточно мощный, чтобы заметно улучшить качество воздуха. Он использует фильтр True HEPA H13, который улавливает пыль, пыльцу, дым, шерсть домашних животных и даже запахи. А поскольку он работает полностью через USB, его можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или даже автомобильного адаптера, что делает его очень портативным.

Очевидно, что при своих компактных размерах модель не может тягаться по эффективности с лучшими очистителями воздуха на рынке, но свою работу выполняет. Он может пригодиться людям, склонным к аллергии, любителям чистоты или тех, кто просто любит свежий воздух. Судя по отзывам — очиститель от Koios невероятно тихий, что является огромным преимуществом по сравнению с конкурентами. У него даже есть небольшое светодиодное кольцо, которое делает его ночником. Он также невероятно прост в использовании — достаточно подключить, нажать кнопку питания и наслаждаться.

Ночной светильник

USB-cветильник в виде тоста Фото: SlashGear

Qanyi Cute Night Light Toast Bread — это милый ночник с зарядкой от USB имеет форму кусочка счастливого золотисто-коричневого тоста с маленькими ручками и ножками и милой улыбкой. У него странный дизайн, который может понравиться детям и жизнерадостным взрослым. Корпус в форме хлеба изготовлен из мягкого силикона, что означает, что он прочный, сжимаемый и безопасный.

Это весьма функциональный светодиодный ночник с регулируемой яркостью. С помощью переключателя в нижней части можно менять направление света, а также настроить автоматическое включение и выключение. Светильник работает от встроенной перезаряжаемой батареи, поэтому нет необходимости держать его подключенным всю ночь. Просто подзарядите его любым кабелем USB-C, и он будет мягко светиться в течение нескольких часов. Кроме того, ножки тоста служат подставкой для смартфона.

Педальный переключатель для компьютера

Педальный переключатель Ikkegol USB Triple Foot Pedal Switch Фото: SlashGear

Существуют клавиатуры и мыши с дополнительными кнопками, которые позволяют использовать запрограммированные программы (макросы) для быстрого выполнения тех или иных команд, например, выполнения комбо-приемов в играх. Ikkegol USB Triple Foot Pedal Switch предлагает использовать для этого не только руки, но и ноги. Гаджет оснащен тремя педалями, которые могут значительно повысить производительность и скорость работы. Нужно лишь подключить его к компьютеру через USB. Это странный и нишевый продукт, но он предлагает много возможностей, если правильно пользоваться.

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