Дивні, але корисні: експерти назвали топ 7 дивовижних USB-гаджетів (фото, відео)

Існує багато USB-гаджетів, і більшість із них звичні людям, але часом трапляються незвичайні пристрої, що викликають приємне здивування.

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Видання SlashGear назвало 10 корисних USB-гаджетів, які варто мати у своєму арсеналі.

Килимок для миші з підігрівом від USB

Килимок для мишки з підігрівом від USB Фото: SlashGear

Людям, у яких мерзнуть пальці взимку або в холодних офісних приміщеннях, допоможе килимок для миші Hand Warmer. На перший погляд він здається плюшевою подушкою у формі тварини із застібкою-блискавкою, але при підключенні до будь-якого USB-порту вона нагрівається і рятує шкіру. Ця конкретна модель виконана з м'якої тканини, схожої на фліс, і має вигляд тапочка спеціально для руки. Він застібається на блискавку, щоб охопити кисть, даючи змогу керувати мишкою всередині теплого кокона.

Усередині килимка для миші є крихітний нагрівальний елемент, який досить малий, щоб нагріти весь килимок до комфортної температури, гарантуючи, що він не буде надто гарячим або занадто холодним. Пристрій живиться через будь-який стандартний порт USB-A, що робить його рятівником Якщо на ноутбуці немає портів USB-A, то живити килимок можна від зовнішнього акумулятора.

USB-підігрівач для чашок

Нагрівач для чашки Smart USB Coffee Cup Smart USB Coffee Cup Warmer Фото: SlashGear

Під час роботи часто трапляється так, що кава або чай остигає, поки людина захоплюється справами. Smart USB Coffee Cup Warmer оснащений невеликою нагрівальною платформою, куди можна поставити чашку, а потім випити гарячий напій навіть через кілька годин.

Прилад живиться від розетки, але його все одно можна вважати USB-пристроєм, оскільки він має власний вихідний порт USB-A потужністю 19 Вт/1 А. За необхідності він безпечно зарядить більшість смартфонів.

У мережі є безліч подібних гаджетів на вибір, але цей має приємний, компактний і стильний дизайн, а також неймовірно зручний у використанні. Він оснащений сенсорним управлінням і світлодіодним дисплеєм, який дає змогу вибирати між двома режимами температури. Ви можете вибрати або стандартну температуру 55 градусів за Цельсієм, якщо мета полягає в тому, щоб підтримувати напій стабільним, або злегка більш підсмажену температуру в 65 градусів за Цельсієм. Є функція автоматичного вимкнення через 8 годин, тому можна не боятися забути пристрій гарячим на столі.

Освітлювальна панель Quntis

Робота за комп'ютером у темному приміщенні сильно стомлює очі. Дивний гаджет Quntis USB Monitor Light Bar кріпиться на моніторі та висвітлює робоче місце, не світячи прямо в очі або на екран. Асиметрична оптична конструкція гарантує, що світло падатиме саме на стіл, не залишаючи відблисків на моніторі. Він також оснащений регульованою яскравістю і трьома режимами колірної температури: холодним, теплим і нейтральним. Прилад живиться від стандартного порту USB-A, тому його можна під'єднати до комп'ютера або безпосередньо до монітора.

Зазвичай освітлювальні панелі коштують щонайменше сотню доларів, тоді як модель від Quntis пропонує схожу якість менш ніж за половину ціни. Вона також сертифікована на відповідність стандартам IEC/TR 62778 та IEC/EN 62471, що, кажучи простою мовою, означає, що вона нейтралізує синє світло, водночас зменшуючи подразнення та оптимально захищаючи очі.

Порівняння панелей від Quntis і BenQ

Портативний Bluetooth CD-плеєр

Портативний плеєр Bluetooth від Gueray Фото: Cкриншот

В епоху Spotify і розумних колонок деякі люди досі використовують CD-диски. Портативний Bluetooth CD-плеєр Gueray пропонує незвичний спосіб слухати улюблені альбоми у 2025 році, живлячись від USB — його можна під'єднати прямо до ноутбука, зовнішнього акумулятора або мережевого адаптера. Він служить також радіоприймачем і може відтворювати MP3-файли з USB-накопичувача або карти TF.

Вбудовані стереодинаміки підключаються смартфону через Bluetooth або кабелем AUX через вхід 3,5 мм. Додатково до всього є невеликий дисплей, який показує час і допомагає перемикати режими. Керувати плеєром можна дистанційно за допомогою пульта, який йде в комплекті. Зрештою — це незвичайний гаджет, який може здивувати гостей або стати приємним подарунком зі своїм красивим ретро-футуристичним стилем.

USB-очищувач повітря

Очищувачі повітря — це зазвичай великі, галасливі прилади, але Koios пропонує модель досить компактну, щоб поміститися на столі поруч із ноутбуком, і досить потужну, щоб помітно поліпшити якість повітря. Він використовує фільтр True HEPA H13, який вловлює пил, пилок, дим, шерсть домашніх тварин і навіть запахи. А оскільки він працює повністю через USB, його можна заряджати від ноутбука, зовнішнього акумулятора або навіть автомобільного адаптера, що робить його дуже портативним.

Очевидно, що при своїх компактних розмірах модель не може змагатися за ефективністю з кращими очисниками повітря на ринку, але свою роботу виконує. Він може стати в пригоді людям, схильним до алергії, любителям чистоти або тим, хто просто любить свіже повітря. Судячи з відгуків — очищувач від Koios неймовірно тихий, що є величезною перевагою порівняно з конкурентами. У нього навіть є невелике світлодіодне кільце, яке робить його нічником. Він також неймовірно простий у використанні — достатньо під'єднати, натиснути кнопку живлення і насолоджуватися.

Нічний світильник

USB-світильник у вигляді тосту Фото: SlashGear

Qanyi Cute Night Light Toast Bread — це милий нічник із зарядкою від USB, що має форму шматочка щасливого золотисто-коричневого тосту з маленькими ручками та ніжками і милою посмішкою. У нього дивний дизайн, який може сподобатися дітям і життєрадісним дорослим. Корпус у формі хліба виготовлено з м'якого силікону, що означає, що він міцний, стисливий і безпечний.

Це вельми функціональний світлодіодний нічник із регульованою яскравістю. За допомогою перемикача в нижній частині можна змінювати напрямок світла, а також налаштувати автоматичне вмикання та вимикання. Світильник працює від вбудованої акумуляторної батареї, тому немає необхідності тримати його підключеним всю ніч. Просто зарядіть його будь-яким кабелем USB-C, і він м'яко світитиметься впродовж кількох годин. Крім того, ніжки тосту слугують підставкою для смартфона.

Педальний перемикач для комп'ютера

Педальний перемикач Ikkegol USB Triple Foot Pedal Switch Фото: SlashGear

Існують клавіатури та миші з додатковими кнопками, які дають змогу використовувати запрограмовані програми (макроси) для швидкого виконання тих чи інших команд, наприклад, виконання комбо-прийомів в іграх. Ikkegol USB Triple Foot Pedal Switch пропонує використовувати для цього не тільки руки, а й ноги. Гаджет оснащений трьома педалями, які можуть значно підвищити продуктивність і швидкість роботи. Потрібно лише підключити його до комп'ютера через USB. Це дивний і нішевий продукт, але він пропонує багато можливостей, якщо правильно користуватися.

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