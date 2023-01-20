Китай успешно испытал свой Hyperloop: для реализации проекта понадобился всего год

Капсулу разогнали до скорости всего 50 км/ч, но в дальнейшем поезд сможет ускориться в 20 раз быстрее.

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Китайский исследовательский центр провел успешное испытание сверхбыстрого поезда с гиперпетлей, пишет South China Morning Post. По заявлению представителей центра на испытательной линии сверхпроводящих магнитных подвесок в Датуне, провинция Шаньси, завершены три испытательных запуска.

После полной реализации проекта подобные сверхскоростные поезда на магнитной подвеске смогут перевозить пассажиров на скорости 1 000 км/ч. Если Китай успеет реализовать проект раньше других, то китайский Hyperloop станет самым быстрым в мире наземным общественным транспортом. Самые быстрые скоростные поезда в настоящее время могут мчаться на скорости до 350 км/ч. Они могли бы двигаться даже быстрее, но тогда значительно возрастет износ рельс и потребление энергии. А технология магнитной левитации, на которой базируется Hyperloop, устраняет трение, которое изнашивает рельсы, а вакуумная труба уменьшает сопротивление воздуха.

У Китая есть все шансы стать первой в мире страной, которая полноценно запустит сверхскоростные поезда подобного типа. Все потому что Илон Маск, предложивший эту идею еще 10 лет назад, охладел к своему проекту, так и не доведя дело до конца.

Ричард Брэнсон, основатель компании по космическим путешествиям Virgin Galactic, активно соревновался с Маском в реализации Hyperloop, но финансовые проблемы заставили его заморозить проект.

Сегодня Китай владеет крупнейшей сетью железных дорог, общая протяженность которых равняется 42 тыс. км. Уже к 2025 году китайские власти планируют увеличить максимальную скорость поездов до 400 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в Китае запустили в эксплуатацию первый поезд на водороде.