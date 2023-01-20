Морские пехотинцы легко обманули супер-робота из Пентагона: как им это удалось

В DARPA активно начали устранять возникшую проблему и обучать роботов лучше распознавать движения людей и их "трюки".

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Ветеран армии и бывший аналитик Пентагона Пол Шарре готовится к выпуску своей книги, но уже сейчас стала известная забавная история, которая произошла с роботом, разрабатываемым DARPA и пехотинцами, которые его испытывали, пишет Extremetech.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) гордится своим роботом, в который было вложено много денег и сил ученых. Но когда дело дошло до испытаний модели, выяснилось, что обмануть робота, который использует искусственный интеллект оказалось проще простого.

Перед морскими пехотинцами поставили задачу незаметно приблизиться к роботу, которого до этого в течении недели специалисты и инженеры обучали распознавать людей и их движения. Но солдаты легко справились с задачей, обманув робота DARPA. Один из них просто надел на себя огромную картонную коробку и спокойно подошел к роботу, который не смог распознать "квадратного" человека. Другие бойцы подкатились к роботу кувырками, и тот ничего не понял, ведь солдаты двигались нелогично, не так как обычно движутся люди.

[ + – ] Солдат в коробке: скриншот из игры Metal Gear Solid

В итоге инженеры поняли, что человеческая хитрость не знает границ, и теперь обучают робота всем возможным вариантам движений и методам маскировки с помощью предметов.

А эксперты в очередной раз отмечают, что как бы мы не восхищались искусственным интеллектом, без тех данных, которые мы ему предоставляем, он ни на что не способен.

Ранее Фокус рассказывал, как ИИ и роботы повлияют на вооруженные конфликты.