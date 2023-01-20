Морські піхотинці легко обдурили супер-робота з Пентагону: як їм це вдалося

У DARPA активно почали усувати назрілу проблему і навчати роботів краще розпізнавати рухи людей та їхні "трюки".

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Ветеран армії і колишній аналітик Пентагону Пол Шарре готується до випуску своєї книги, але вже зараз стала відома кумедна історія, яка сталася з роботом, який розробляли DARPA і піхотинці, які його випробовували, пише Extremetech.

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Пентагону (DARPA) пишається своїм роботом, в який вкладено багато грошей та сил вчених. Але коли справа дійшла до випробувань моделі, з'ясувалося, що обдурити робота, який використовує штучний інтелект, виявилося простіше простого.

Перед морськими піхотинцями поставили завдання непомітно наблизитися до роботи, якого до цього протягом тижня фахівці та інженери навчали розпізнавати людей та їхні рухи. Але солдати легко впоралися із завданням, обдуривши робота DARPA. Один із них просто одягнув на себе величезну картонну коробку і спокійно підійшов до роботи, який не зміг розпізнати "квадратну" людину. Інші бійці підкотилися до роботи кувертами, і той нічого не зрозумів, адже солдати рухалися нелогічно, не так, як зазвичай рухаються люди.

[ + – ] Солдат у коробці: скріншот із гри Metal Gear Solid

У результаті інженери зрозуміли, що людська хитрість не знає меж, і тепер навчають робота всім можливим варіантам рухів та методам маскування за допомогою предметів.

А експерти вкотре наголошують, що як би ми не захоплювалися штучним інтелектом, без даних, які ми йому надаємо, він ні на що не здатний.

Раніше Фокус розповідав, як ШІ та роботи вплинуть на збройні конфлікти.