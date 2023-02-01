Ученые разгадали причину саморазряда батарей: этот недостаток есть почти в каждой из них

Исследователи нашли замену дефектному компоненту, а производители готовы исправить многолетний недостаток.

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Команда канадских ученых из Университета Далхаузи нашла причину, по которой почти каждый аккумулятор в мире в любом из гаджетов саморазряжается, даже если устройство полностью выключено, сообщает CBC. Дефект настолько распространен, что присутствует почти в каждой батарее в мире.

Как выяснили ученые, всему виной пластиковая лента, которую используют для компоновки материалов внутри аккумуляторов. Ленту обычно изготавливают используя всем известный ПЭТ-пластик, и в результате высоких температур его кусочки распадаются попадая в электролит. Монолитная структура разрушается, начинают происходить негативные химические процессы, и происходит саморазряд даже если устройство выключено, говорят ученые.

[ + – ] ПЭТ-пластик является одной из причин саморазряда батарей

Ученые провели многократные эксперименты при высоких температурах имитирующих зарядку/разрядку аккумуляторов и подтвердили этот факт. К тому же, что любопытно, подобный тип ПЭТ-пластиковых компонентов используется почти во всех аккумуляторах в мире, утверждают канадцы.

Некоторые из крупнейших мировых компаний по производству аккумуляторов и батарей для электромобилей внимательно изучили результаты опытов канадских ученых и готовы исправить этот недостаток путем замены ненадежного компонента.

Вместо ПЭТ-пластика исследователи предлагают использовать другой, чуть более дорогой, но не менее распространенный полипропилен, применяемый для выпуска более надежных пластиковых товаров и более устойчивый к химическому воздействию. Он не разлагается так легко, как ПЭТ, и не образует нежелательные химические реакции.

Ранее Фокус писал, что ученые разгадали тайну создания литиевых батарей нового поколения.