Учені розгадали причину саморозрядження батарей: цей недолік є майже в кожній із них

Дослідники знайшли заміну на дефектний компонент, а виробники готові виправити багаторічний недолік.

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Команда канадських учених із Університету Далхаузі знайшла причину, через яку майже кожен акумулятор у світі в будь-якому гаджеті саморозряджається, навіть якщо пристрій повністю вимкнено, повідомляє CBC. Дефект настільки поширений, що є майже в кожній батареї у світі.

Як з'ясували вчені, в усьому винна пластикова стрічка, яку використовують для компонування матеріалів усередині акумуляторів. Стрічку зазвичай виготовляють використовуючи всім відомий ПЕТ-пластик, і в результаті високих температур його шматочки розпадаються, потрапляючи в електроліт. Монолітна структура руйнується, починають відбуватися негативні хімічні процеси, і відбувається саморозрядження, навіть якщо пристрій вимкнено, кажуть учені.

[ + – ] ПЕТ-пластик є однією з причин саморозряду батарей

Учені провели багаторазові експерименти за високих температур імітують зарядку/розрядку акумуляторів і підтвердили цей факт. До того ж, що цікаво, подібний тип ПЕТ-пластикових компонентів використовується майже в усіх акумуляторах у світі, стверджують канадці.

Деякі з найбільших світових компаній із виробництва акумуляторів і батарей для електромобілів уважно вивчили результати дослідів канадських учених і готові виправити цей недолік шляхом заміни ненадійного компонента.

Замість ПЕТ-пластику дослідники пропонують використовувати інший, трохи дорожчий, але не менш поширений поліпропілен, що застосовується для випуску надійніших пластикових товарів і стійкіший до хімічної дії. Він не розкладається так легко, як ПЕТ, і не утворює небажані хімічні реакції.

Раніше Фокус писав, що вчені розгадали таємницю створення літієвих батарей нового покоління.