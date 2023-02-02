Солнечные батареи достигнут 47% эффективности благодаря нанотехнологиям: как это возможно

Первый прототип солнечных нанопанелей от шведских ученых уже испытывают в космосе.

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Исследователям-физикам из Лундского университета в Швеции удалось разработать небольшие антенны из нанопроволок, которые служат для накопления солнечной энергии. В них используются три различных материала, сообщает сайт университета. Материалы на основе индия, мышьяка, галлия и фосфора лучше соответствуют солнечному спектру по сравнению с современными кремниевыми элементами, говорят исследователи.

Дело в том, что классические кремневые элементы в солнечных панелях на сегодня уже практически достигли своего КПД в 20%, то есть их эффективность невозможно улучшить. Поэтому ученые ищут другие способы "сбора" солнечной энергии. Наибольшие перспективы имеет использование наноматериалов, таких как тандемные элементы, состоящие из нескольких полупроводниковых элементов. В этом случае они могут поглощать отдельно каждый спектр солнечного света, а не какой-то один конкретно, что улучшает КПД.

[ + – ] Использование нескольких элементов в панели позволяет захватить весь спектр излучения Солнца Фото: Соцсети

Солнечные элементы с нанопроволокой могут достичь 47% эффективности при использовании такой тройственной структуры. Ученые из Швеции сейчас работают над улучшением тройных диоды пытаясь уменьшить влияние поверхности нанопроволок, что очень важно в наномасштабе.

Помимо улучшенного поглощения света, новая разработка шведских ученых отличается долговечностью, поскольку такие панели могут лучше противостоять жесткому излучению в космосе, чем обычные солнечные элементы на основе пленки и кремния.

Первый прототип солнечных панелей с наноэлементами ученые уже отправили в космос на исследовательском спутнике и результаты будут получены весной. А на Земле разработка шведов может быть использована в местах, где нужна гибкость солнечных панелей, например, в одежде или декоре.

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