Европа обошлась без угля и газа из РФ в 2022 году: за счет чего это удалось сделать

Аналитики утверждают, что и в этом году тенденция на отказ ЕС от российских углеводородов продолжится.

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Аналитический центр Ember подвел итоги предыдущего года в области энергообеспечения ЕС и выяснил, что впервые в 2022 году ветер и солнечная энергия обеспечили больше электроэнергии, чем любой другой источник, пишет Carbonbrief. Согласно отчету, солнечные панели и ветряки обеспечили рекордную пятую часть электроэнергии в Евросоюзе, что больше, чем газ или ядерная энергия.

В прошлом году Европа столкнулась с "тройным кризисом" энергоснабжения, говорится в докладе. Первым фактором стало вторжение России в Украину, которое потрясло мировую энергетическую систему. До нападения Европа получала треть своего газа из России. Но с началом войны ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из РФ. Кроме этого, Европа столкнулась с засухой, что стало падением выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и неожиданными отключениями атомной энергии.

[ + – ] За счет солнца и ветра ЕС смогла заменить уголь и газ из РФ Фото: Скриншот

Но за счет ветряков и солнечных панелей ЕС смогла компенсировать 83% этих потерь. Генерация солнечной энергии в ЕС выросла на рекордные 24%, что помогло избежать затрат на газ на 10 млрд евро. Около 20 стран ЕС получают рекордную долю своей энергии от Солнца, включая Нидерланды, Испанию и Германию.

Остальное восполнялось за счет угля, но в этом году его доля в энергетике может упасть на беспрецедентные 20%. Согласно отраслевым оценкам, рост ветровой и солнечной энергетики в ЕС в этом году продолжится.

Ранее Фокус писал, что ученые создали уникальные самоочищающиеся солнечные панели.